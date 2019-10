El dólar blue retrocede a $ 68 y el contado con liquidación también se pincha

El dólar mayorista revertía la suba inicial y bajaba 15 centavos a $ 63,35 en la segunda rueda después de las elecciones y tras la aplicación del "cepo recargado". Ayer el billete retrocedió 50 centavos en el MULC y en el promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA).

En tanto, el dólar blue mostraba un comportamiento similar: perdía $ 6 y se colocaba en los $ 68, contra los $ 75 que tocó el viernes previo a las elecciones y los $ 74 en los que se ubicó ayer.

El peso argentino se apreciaba así 0,21%.

El dólar minorista se mantenía quieto en los $ 63,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA), tras retroceder $ 1,50 ayer.

El dólar MEP se colocaba en los $ 74,93 (-2,4%) y el dólar contado con liquidación se desplomaba casi 5% hasta los $ 78.

El promedio entre bancos que realiza el BCRA fijaba el precio en los $ $ 63,44, dos centavos abajo.

"Es una rueda muy tranquila, con poco volumen y con algunos bancos oficiales pagando en niveles de $ 59,35 para sostener la cotización", graficó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Ayer el Banco Central no solo no tuvo que vender, sino que además compró u$s 60 millones.

Hasta poco después de pasado el mediodía, el monto negociado era de apenas u$s 68 millones. "Es lógico porque prohíben la compra y obligan a los exportadores a vender. Es el efecto que buscan", agregó Quintana.

En la primera licitación de Leliq, el monto adjudicado fue de $ 86.529 millones a una tasa promedio de 68%. Hoy la entidad que dirige Guido Sandleris ofrecerá al mercado Leliq a 7 días de plazo, desdoblando en 2 licitaciones. El monto indicativo será de $ 150.000 millones, en un día con vencimientos por $ 152.135 millones.

Anoche la autoridad monetaria redujo los encajes remunerados a partir del 1° de noviembre. Desde entonces, los bancos no podrán integrar encajes con Leliq cuando provengan de depósitos en cuentas a la vista.

De esta forma, propicia una baja en las tasas y se prepara para inyectar pesos.