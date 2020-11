El dólar blue retrocede $ 2 y se acerca cada vez más al dólar solidario

El dólar blue profundizaba la tendencia bajista y perdía $ 2 con lo que cotizaba a $ 149, luego de desplomarse en la rueda del lunes $ 6 y alcanzar así su menor nivel en un mes. De esta forma, la brecha con el oficial se reduce al 90%.

La cotización del paralelo se acerca cada vez más a los $ 140 que vale hoy el dólar solidario, que cuenta con el impuesto PAÍS del 30% más la retención por Ganancias del 35%, y al que pocos pueden acceder por el súper cepo.

Las cotizaciones financieras arrancaban en tanto con una leve tendencia alcista que colocaba al MEP a $ 142,76 (+0,5%) y el CCL en los $ 148,80 (+1%).

El dólar mayorista mostraba la jornada con posturas de venta en $ 79,42 por unidad, unos 7 centavos arriba del cierre de ayer.

El lunes fue una rueda particular en la que además el Banco Central (BCRA) se alzó con u$s 113 millones para sus reservas, cifra que no alcanzaba desde junio y mayo pasado.

Todo se dio en un día en el que además el Gobierno volvió a licitar bonos dólar linked, con lo que Martín Guzmán busca absorber los pesos excedentes en el mercado que tanta presión le pusieron al tipo de cambio.

El pasado 23 de octubre el dólar tocó un techo de $ 195 y todo hacía parecer que se dirigía en forma rauda a superar la barrera de los $ 200. Desde entonces, el Ejecutivo aplicó una serie de medidas para cambiar las expectativas. Desde entonces, el paralelo acumula una baja de $ 44.

Para el analista financiero Christian Buteler es un "buen momento" para comprar dólar blue: "Si tenemos en cuenta el que dólar ahorro está en los $ 140, cuánto más lo pueden bajar", cuestionó.

El dólar minorista comenzaba la rueda sin cambios en los $ 84,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA) y el denominado dólar "ahorro", que cuenta con el impuesto PAÍS del 20% más la retención por Ganancias del 35%, se colocaba apenas por encima de los $ 140.

Walter Morales, presidente de la consultora Wise, consideró que el Gobierno "aspira a llegar a marzo sin modificar el tipo de cambio, mes en el que las reservas pegarían un salto porque llegaría el rescate del FMI y el ingreso de la cosecha".

"¿Llegamos a marzo? Falta mucho y el BCRA tiene que vender futuros, reservas, pisar importaciones, vender bonos contra pesos y recomprar contra dólares, colocando dólar linked y hard dólar para rollear vencimientos en pesos. Todo esto, sin reservas líquidas. Se va en la dirección correcta pero se necesita un plan fiscal creíble", analizó.