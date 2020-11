El dólar blue retrocede $ 2 mientras las cotizaciones financieras avanzan

El dólar blue retrocede $ 2 este viernes y se coloca así en loas $ 161, con lo que acumula una baja de $ 11 respecto al pasado viernes.

Las cotizaciones financieras operaban en alza. El dólar MEP operaba a 1$ 48,67 (+1,5%), mientras que el contado con liqui se movía en los $ 150,95 (+0,7%).

El dólar mayorista operaba en $ 80,34 por unidad, 6 centavos arriba del cierre de ayer. En lo que va de la semana, el billete acumula un avance de 54 centavos en el MULC.

El promedio entre bancos que real el Banco Central (BCRA) se colocaba en los $ 85,90, lo que elevaba el valor del dólar ahorro a los $ 141,73.

Ayer la autoridad monetaria volvió a vender reservas. Según fuentes oficiales fueron unos u$s 50 millones, que se suman a los u$s 72 millones que inyectó entre martes y miércoles.

Ayer, las reservas perforaron el piso de u$s 39.000 millones por primera vez en casi cuatro años, al caer hasta los u$s 38.940 millones, de acuerdo al cierre provisorio informado por la autoridad monetaria. Este nuevo deterioro, de unos u$s 130 millones, coincidió con una rueda en la que la entidad que preside Miguel Pesce debió volver a vender divisas. Según calcularon fuentes privadas del mercado, habrían sido unos u$s 50 millones.

El dólar minorista empezaba la rueda sin cambios en su cotización a $ 82,50 en las pantalla del Banco Nación (BNA).

"La escasa profundidad de la oferta privada mantiene muy activo al Banco Central que protagonizó el desarrollo de la sesión siendo el principal proveedor de divisas en el mercado", destacó Gustavo Quintana de PR Cambios.

El peso argentino se depreciaba (-0,09%) en una rueda de mayoría de depreciaciones para las monedas de la región.