El dólar blue perdió $ 10 y las cotizaciones financieras también cayeron

El dólar blue retrocedió $ 10 hasta los $ 128, luego de sumar $ 16 la semana pasada en medio de la tendencia dolarizadora que muestra el mercado, ante la posibilidad de que la Argentina entre esta semana en default.

Las cotización de los dólares financieros mostraron igual tendencia en toda la rueda. El dólar MEP operó con una baja del (-2%) hasta los $ 115,54, mientras que el contado con liquidación caía (-2,1%) hasta los $ 118,78.

De esta forma, el mercado de cambios respondió a la baja a las medidas lanzadas por el Banco Central para calmar el mercado en medio de la posibildiad de que la Argentina caiga en default. Entre otros puntos se garantizó en plazos fijos un interés a mayoristas y se creó una tasa especial para el campo. Desde hoy, todos los plazos fijos tendrán una tasa mínima de 26,6% nominal anual o 30,1% efectiva anual.

A su vez, las entidades financieras también podrán ofrecer Depósitos de Interés Variable (DIVA), ligados a la cotización de cereales y oleaginosas, a productores agropecuarios por un importe hasta dos veces el valor total de las ventas de cereales y/o oleaginosas registradas a partir del 1 de noviembre de 2019. De esta forma la entidad aseguró que busca "garantizar el valor a los exportadores que liquidan sus cosechas".

Mirá también Acciones argentinas se disparan hasta 11% Los papeles de las compañías argentinas crecían con fuerza tanto en Buenos Aires como en Nueva York, en el inicio de una semana clave para la reestructuración de la deuda.

El analista financiero Christian Buteler recordó que tanto las cotizaciones financieras como el mercado paralelo "mueven poco volumen y ante cualquier presión se eleva la cotización o cualquier medida la baja".

Consideró que sin embargo "el mercado va a seguir dependiendo de si la Argentina avanza o no en las negociaciones para evitar el default". "Los decíamos la semana pasada que $ 138 era un precio caro. Esta es una semana particular por el cierre del canje. No es lo mismo un default duro que uno que mantenga las negociaciones", subrayó.

Por su parte, el economista Fernando Camusso, de Rafaela Capital, planteó que la baja que mostró el mercado responde en primer lugar "a un efecto de las medidas".

Sin embargo aclaró que, tal como pasó con las dos resoluciones con las que la CNV obligó a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) a desarmar posiciones en dólares y tuvieron corto efecto, "no será la primera vez que retrocede para luego subir".

"Atención que el mercado comienza a analizar un posible deslizamiento más fuerte del oficial. Será otra forma de achicar la brecha", destacó.

Sostuvo que "la cuestión de la deuda juega más en el dólar financiero como MEP y CCL a través de lo que va sucediendo con el precio de los bonos, en particular del AY24".

"Ahora el blue no juega ahí, es termómetro. Pura oferta, demanda y volatilidad. Puro sentimiento minuto a minuto", resumió.

El dólar mayorista avanzó 9 centavos hasta los $ 67,82, mientras el minorista sumó 25 centavos hasta los $ 70 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El promedio entre bancos trepó a $ 70,26 y así el dólar solidario cerró a $ 91,34.

Fue otra rueda con bajo volumen de negocios, apenas u$s 168,870 millones. Según cálculos privados, el Banco Central vendió en el MULC unos u$s 70 millones.

Pero el dato fue también la fuerte intervención de la autoridad monetaria en futuros: "El BCRA intervino en futuros por cantidades que no se veían últimamente, estimamos entre los u$s 100 millones y los u$s 150 millones".

Así lo precisó en diálogo con El Cronista Pablo Tutor de Gardel Trading, quien explicó que el Central "vendió durante todo el día, con posturas muy agresivas, sobre todo en julio, donde lo hizo bajar 90 centavos".

"Seguramente tiene que ver con la idea de intervenir y castigar al mercado, ya que no había incentivos para intervenir, puesto que todos los mercados referidos al dólar eran bajistas por si mismo, dado el rally de los activos financieros locales y mundiales", agregó.

La tendencia dolarizadora se potenció la semana pasada en momentos en que siguen trabadas las negociaciones entre el Gobierno y los acredores. El Ejecutivo trabaja contra reloj para no entrar en default el próximo 22 de mayo, fecha límite. Los inversores que buscan escapar del riesgo argentino optan por dolarizar sus carteras.

El peso argentino fue la única moneda de la región que mostró una depreciación al ceder (-0,13%), mientras que el real brasileño encabezó las recuperaciones con un avance del (+2,42%).