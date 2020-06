El dólar blue operó a $ 124 y el BCRA anotó otra rueda con saldo a favor

El dólar blue se mantuvo sin cambios en los $ 124, luego de mostrar el martes una baja de $ 2. Pese a que el mercado esperaba más presión sobre el billete por el nuevo cepo hard, las mayores liquidaciones que viene realizando el campo inyectaron la calma necesaria en meno de la negociación de la deuda.

En la tercera rueda de la semana, el Banco Central (BCRA) volvió a sumar reservas, con saldo a favor de unos u$s 20 millones. En la sesión del martes la entidad compró otros u$s 100 millones, contra u$s 63 millones del lunes y u$s 280 del viernes . De esta forma, desde que se impusieron las nuevas restricciones la autoridad monetaria ya llevó para sus arcas unos u$s 460 millones.

Así, la entidad que dirige Miguel Ángel Pesce recupera casi la mitad de las reservas que tuvo que inyectar en mayo para abastecer la falta de oferta genuina.

El dólar mayorista sumó 9 centavos y terminó a $ 68,80, precio al que el Banco Central colocó la ficha por u$s 50 millones que mantiene en el MULC.

En las pantallas del Banco Nación (BNA), el minorista cerró sin cambios en su cotización a $ 70,50.

El promedio entre bancos que realiza el Central colocaba el precio en los $ 70,92, lo que elevaba el precio del "dólar solidario" a los $ 92,20.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 208,490 millones, con u$s 166 millones registrados en el sector de futuros MAE.

"La autoridad monetaria volvió a estar activa en los mercados de futuros MAE, que hoy registró el volumen de operaciones diario más alto del año en curso", precisó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Desde el viernes se notó mayor liquidación del campo respecto de los días previos, "en parte se puede entender que responde a que se desalentaron las expectativas de devaluación que estaban instaladas", dijeron en el Central para explicar la reversión de la tendencia que se llevó u$s 1000 millones de reservas en mayo.

Según fuentes de mercado, exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron el martes u$s 146,850 millones en el mercado de cambios.

El peso argentino mostró una caída del (-0,13%), mientras que el real volvió a recuperarse y avanzó (+2,63%).