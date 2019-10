El dólar blue impulsó el "puré" y aumentó la presión sobre el oficial

El dólar blue cedió $ 2,25 y terminó en los $ 65,50 luego de haber llegado a tocar un pico de $ 67,75. De esta forma, cierra una semana en la que si bien el Banco Central (BCRA) logró contener la suba del billete a fuerza de colocar entre u$s 100 y u$s 150 millones diarios de reservas, se disparó el dólar blue, la brecha se acrecentó, volvió el "puré" y este combo le sumó más presión a la cotización oficial.

"Empiezan a tener efectos el puré. Venden dólares en el mercado blue -que comienza a tener más oferta- y compran oficial -lo que le pone presión-", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Cristian Gardel, de Gardel Trading, explicó que "hay un pull de demanda muy grande producto de que se abre el blue contra el oficial y eso impulsa el puré".

"Vas a ver gente haciendo cola en las casas de cambio y no es que están tan preocupados por las elecciones, porque el resultado está puesto, es porque hay un trade ahí que es muy conveniente. Esto retroalimenta la demanda de dólares", detalló.

"En la medida de que el blue se abra con el oficial va a haber más demanda de oficial para hacer puré"

En diálogo con El Cronista, Gardel planteó que "en la medida de que el blue se abra con el oficial va a haber más demanda de oficial para hacer puré. En la medida que esto pase el Gobierno va a tener incentivos de cerrar el cepo".

Así, el dólar minorista sumó 50 centavos y trepó $ 60 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

En el mercado mayorista del MULC, el dólar cerró a $ 58,35 lo que representa una suba diaria de 4 centavos y de 30 en la semana. De esta forma, quedó en el nivel más alto de octubre y en un rango solo superado hasta ahora por los registros de fines de agosto pasado.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central fijó el precio en los $ 60,73, un avance de 15 centavos y de 32 en la semana que terminó.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 473,811 millones, un 30% más que el jueves.

El dólar contado con liquidación se colocana a las 16 horas en los $ 73,91 y el dólar mep en los $ 70,98.

"De inmediato aparecieron las posturas de ventas del BCRA en torno a los $ 58,35", precisó Gustavo Quintana de PR Cambios. La autoridad monetaria también operaba en futuros a noviembre.

La participación de la autoridad monetaria a lo largo de esta semana implicó ventas de entre u$s 100 y u$s 150 millones diarios. El objetivo del Gobierno es que el billete no se dispare a una semana de las elecciones.

La tasa promedio total, tras dos licitaciones de Leliq, volvió a mantenerse sin cambios en el 68%. El monto total adjudicado fue de $ 231.130 millones, en un día con vencimientos por $ 244.576 millones, lo que representó una expansión de $ 13.436 millones.