El dólar blue imparable: se disparó a $ 190 mientras MEP y liqui también suben

Los dólares libres son los termómetros de un mercado nervioso, que reclama más gestos políticos que medidas económicas. El dólar blue volvió a tener otra rueda de furia que se resume en un alza de $ 7 que lo llevó a tocar la barrera psicológica de los $ 190 y lo acerca cada vez más a los temidos $ 200.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el paralelo se coloca en el 140% en momentos en que el Gobierno apunta todos sus cañones a acotarla sin éxito.

"Empezó a volar desde el mediodía y todos los mayorista se corrieron hasta que se acomode un precio", señaló un operador del paralelo.

El analista financiero Christian Buteler consideró "una locura" el precio que se está pagando por el dólar", al considerar que "no guarda ninguna relación con nada economico".

"Esto es puramente pánico e inacción de parte del Gobierno", opinó.

El director de la consultora EcoGo, Federico Furiase, señaló a El Cronista que "a esta altura la pregunta es si vas a devaluar ordenadamente, para lo que necesitas un programa con el FMI que ponga más reservas en el BCRA a cambio de un ajuste fiscal más contundente para anclar expectativas tras la devaluación, o si vas a devaluar en forma desordena sin un programa económico al lado que ancle expectativas lo cual te arriesga una espiralización de la inflación compleja".

"Lamentablemente perdimos la oportunidad que teníamos a principio de agosto cuando se reestructuró la deuda que ahí podíamos evitar la devaluación si generábamos confianza, pero claramente el camino fue otro", lamentó.

Walter Morales, presidente de la Consulota Wise advirtió que el Gobierno "se está quedando sin reservas y hoy, por una multiplicidad de factores, entre ellos el social, se rehúsa a devaluar".

"Pero lo cierto es que en la medida en que no se devalúe el factor social igualmente se ve afectado porque hoy hay empresas que no están entregando bienes, porque no quieren vender el stock a $ 80 o $ 90 porque no saben dentro de 15 días cuál va a ser el valor de ese stock. La incertidumbre lleva, entonces, a una parálisis productiva", remarcó.

Las cotizaciones financieras renovaron la tendencia alcista y tras avanzar 4% recortaron el avance gracias a intervenciones oficiales desde el mediodía. El dólar MEP operaba a $ 165,53 (+1,8%), mientras que el contado con liqui avanzaba 2,4% a $ 179,02.

"En el AL30D está el BCRA comprando desde temprano para tratar de ponerle piso. Hoy fue otro dia de intervencion en MEP", señaló un operador. El miércoles el dólar Bolsa y el denominado "fuga" treparon casi 6% y la intervención oficial apareció pero recién sobre el final de la rueda .

Leonardo Svirsky de BullMarket resumió "el mercado está horrible hay mucha incertidumbre, hubo intervenciones oficiales al principio de la rueda y después el mercado se calma pero no lo veo para abajo".

"Esto ya es caótico, afloja y después intervienen de nuevo para bajarlo pero se le va", graficó.

El dólar mayorista cerró a 78,07, lo que representa una suba de 33 centavos. El peso argentino se depreció así (-0,42%).

"La de hoy es la suba diaria más alta desde el 2 de octubre pasado cuando el BCRA cambió su política de deslizamientos y lo dejó avanzar 70 centavos", precisó Gustavo Quintana de PR Cambios.

El volumen operado en el segmento contado era de u$s 233,414 millones, mientras que en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por u$s 156,200 millones.

El promedio entre bancos que realiza el Central se colocóen los $ 83,77, que sumado el impuesto PAÍS del 30% y la retención a cuenta de Ganancias del 35%, elevó el valor del dólar ahorro a los $ 138,22.

Se espera que en la habitual reunión de directorio de los jueves la autoridad monetaria avance con más medidas para tratar de acotar la brecha, uno de los principales objetivos del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Entre otros puntos, se habla de un alza de 300 puntos básicos, con lo cual llevaría la de un día del 30 al 33% anual, y la de siete días, la tasa de política relevante para los bancos que pueden colocar sin restricciones y pasaría de 33 al 36%.

En tanto, en el mercado minorista el billete sumó 25 centavos hasta los $ 83,25 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El economista Gustavo Ber señaló en su informe a clientes que a nivel cambiario, el BCRA "no se despega de la estrategia de validar únicamente un gradual deslizamiento en el dólar mayorista aún cuando se extiende el drenaje de las reservas".

"Sigue la vertiginosa escalada de los dólares financieros ante la continua búsqueda de cobertura de los inversores a raíz del clima de incertidumbre política y económica, y en dicho sentido la pobre lectura del déficit fiscal del último mes no ayuda".

Sabrina Corujo de PPI consideró que el mercado "está tratando de encontrar cuál será el camino, y si es el correcto se logra mantener en el tiempo".

"Esto es lo que falta, lo que puede sostener o va a sostener el cambio de expectativas. En principio, una solución más estructural y que tenga que ver con el tema fiscal. Los datos fiscales, de hecho, siguen mostrando una foto complicada; y la película para la última parte del año no parece sea mucho mejor, con lo que la presión a que el BCRA siga asistiendo al Tesoro se mantendrá. Y la expectativa por tanta emisión monetaria, en consecuencia, seguirá pesando", agregó.