El dólar blue empezó el año en baja tras amagar con un avance de $ 3

El dólar blue cerró la primera rueda del año con una baja de $ 1 a $ 165, luego de tocar un techo de $ 169 en el arranque, lo que representaba un salto de $ 3. El retroceso se da después del rally que mostró el billete en las últimas dos semanas de las fiestas, que volvió a llevar la brecha a rozar el 100%.

El primer día hábil del mes y del año mostró algunas complicaciones para poder comprar el cupo de los u$s 200 de dólar ahorro, ya que el miércoles 30 a la noche el Banco Central (BCRA) sacó la comunicación 7193, prohibiendo la compra de dólar ahorro a todo aquel que haya emitido una factura apócrifa.

Como el 31 los bancos no trabajaron, el 1 de enero fue feriado y luego vino el sábado y domingo, varios bancos creen no poder llegar a adaptar los sistemas para poder vender hoy normalmente dólar ahorro, al menos desde la primera hora de la mañana, como suelen hacerlo. A ello se sumaronn las clásicas complicaciones de principio de mes cuando las páginas de los bancos suelen hacer cuello de botella y sufrir algunas complicaciones, pese a que son cada vez menos quienes pueden acceder a compras de dólar oficial.

El dólar mayorista finalizó a $ 84,70, 55 centavos arriba del cierre del miércoles pasado, última sesión del año. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 211,620 millones, en futuros MAE se hicieron u$s 5 millones y en mercado de futuros Rofex operaron u$s 218 millones.

"Como siempre ocurre en cada inicio de semana, el BCRA ajustó el tipo de cambio mayorista compensando los días sin actividad, en este caso por los feriados de fin de año y del fin de semana", señaló Gustavo Quintana de PR Cambios.

Las cotizaciones financieras recortaban el alza inicial de casi 3%. El dólar MEP se movía en los $142,39 (1,7%), mientras que el contado con liqui se ubicaba en los $ 142,50 (1,6%).

"En el blue se notó que el spread se achicó mucho en algunos cambistas. Tenemos menos jugadores en el blue, pero un cambista no se va de vacaciones este año, fue muy raro. Algunos quedaron corto de dólares tras el feriado", señaló Mauro Mazza de BullMarket.

En diálogo con El Cronista, precisó que los dólares financieros "hubo mucha venta contra dólares por el efecto del impuesto de Bienes Personales".

"Como demandaban a finales de año, ahora se lo sacan de encima.

Lo mismo pasará en los bancos con los depositos, estas dos semanas bajan fuerte", pronosticó.

Cada diciembre, los depósitos en dólares del sector privado suelen incrementarse debido a que los ahorristas vuelcan dólares en sus cajas de ahorro para eludir el pago del impuesto de Bienes Personales. Esta maniobra permitió que en diciembre de 2019, los depósitos se incrementaran en u$s 1007 millones. El año anterior, la suba había sido de u$s 1451 millones. En 2017 fueron u$s 1273 millones; en 2016, u$s 1672 millones; y en 2015, u$s 1757 millones.

Según fuentes privadas, el BCRA habría comprado u$s 40 millones. En la rueda del miércoles, el Banco Central compró más de u$s 90 millones y cerró el mes de diciembre con compras por más de u$s 600 millones.

El promedio entre bancos que realiza la autoridad monetaria se colocó en los $ 90,22 lo que sumado los impuestos, elevó el valor del dólar solidario a los $ 148,86.

El dólar minorista finalizó a $ 89,50, 25 centavos arriba en las pantallas del Banco Nación (BNA).

"Será clave la dinámica cambiaria en los próximos meses. Enero y febrero son meses de menor demanda de pesos y mayor demanda de divisas, por lo que no se descarta una mayor presión en los dólares financieros, con un BCRA volviendo quizás al lado de la oferta. La negociación con el FMI, en este marco, se presenta como el principal driver del mercado local en los próximos meses que posiblemente ayude al manejo de expectativas", señalaron desde PPI.

En tanto, se conoció que en diciembre los exportadores de cereales y oleaginosas totalizaron ingresos por u$s 1.690,807 millones en el mercado de cambios, 4,77% arriba de lo ingresado en noviembre 2020.

El peso argentino se depreció (-0,65%) en un día con mayoría de números rojos para las monedas de la región.

De cara al año que comienza, los analistas consultados por El Cronista no esperan mayores sobresaltos para el billete, que se moverá al ritmo de la inflación y al que el Gobierno tratará de mantener con subas acotadas debido a las elecciones legislativas de octubre.