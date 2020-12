El dólar blue comienza diciembre en los $ 155 y con nueva suba del mayorista

El dólar blue comenzaba la primera rueda de diciembre en los $ 155, luego de retroceder $ 1 ayer y caer $ 13 en noviembre, su mayor caída mensual en el año.

El dólar mayorista marcaba las primeras operaciones en $ 81,38, 7 centavos arriba del cierre del lunes.

Voceros del Banco Central (BCRA) informaron que la entidad terminó noviembre con ventas por u$s 325 millones "para abastecer la demanda para el pago de importaciones y de deuda financiera de las empresas que reestructuraron" en el marco de la recomendación de la entidad.

Las ventas fueron significativamente menores a las registradas en los últimos meses. En octubre habían llegado a u$s 1.062,1 millones, en septiembre a u$s 1.617,8 millones y en agosto a u$s 1.278,8 millones.

"La combinación de medidas que estimularon la liquidación de divisas con mecanismos introducidos para ordenar el pago de importaciones y deudas corporativas permitió encauzar el mercado de cambios y mejorar la perspectivas, teniendo presente que noviembre es históricamente uno de los meses de mayor demanda y en diciembre comienzan a ingresar la liquidación de la exportación de la cosecha fina", agregaron.

En este sentido, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), anunciaron hoy que durante noviembre las empresas del sector liquidaron la suma de u$s 1.734.293.026, que resulta paenas superior en 1,094 % con respecto a octubre. Así el monto liquidado desde comienzos de año asciende a u$s 18.583.581.963.

Sin embargo, un dato a tener en cuentas es que noviembre tiene el acumulado más elevado para ese mes desde 2002, a excepción de 2014 y 2019, año éste que desde las PASO de agosto disparó la inusual venta anticipada ante la previsión de incremento en las retenciones, lo cual finalmente ocurrió, como ya señaló un estudio del BCRA. Usualmente, el ingreso de divisas disminuye estacionalmente en los últimos meses del año, salvo situaciones distintivas.

El dólar minorista arrancaba sin cambios en los $ 86,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA).