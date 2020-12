El dólar blue cerró el año a $ 166: una suba anual de $ 90 y una brecha de casi 100%

El dólar blue sumó $ 1 en la última rueda hábil de 2020 y cerró así en los $ 166, lo que representa una suba de $ 90 en un año cruzado por la pandemia, la renegociación de deuda y la búsuqeda de un acuerdo con el FMI.

Durante la sesión del miércoles el Banco Central (BCRA) se alzó con un saldo a favor de u$s 90 millones, con lo que el acumulado mensual quedó algo por encima de los u$s 600 millones. Fue en un mes que se caracterizó por la demanda estacional de pesos, lo que jugó a favor de la autoridad monetaria, aunque se evidenció un recalentamiento en el mercado paralelo sobre las últimas ruedas.

La brecha entre el blue y el oficial finalizó al borde del 100% en el 97%, que si bien es un nivel que preocupa al mercado, quedó debajo del techo de 150% que alcanzó en octubre cuando el paralelo amagó con tocar los $ 200 pero quedó en los $ 195 y emprendió una caída hasta los $ 146 producto de un paquete que incluyó más medidas y controles.

El dólar mayorista cerró a $ 84,15 en el MULC. En la última semana ganó 79 centavos, el avance semanal más altó desde inicios de octubre. En diciembre, la divisa mostró una suba del 3,49% y en el año alcanzó un aumento del 40,51%.

"El mayorista termina el año con un alza mayor al 40%, ganando a la inflación acumulada, que hasta noviembre pasado mostraba un ascenso del 30,9%. Es otro año de fuertes pérdida del poder adquisitivo y de nuestra moneda", señaló Sebastián Centurión de ABC Mercado de Cambios.

Agregó que con las compras de dicembre "el saldo de ventas netas del BCRA fue de más de 4.200 millones en el año 2020".

El volumen operado en el segmento contado este miércoles fue de u$s 238,816 millones, en futuros MAE fueron u$s 164,117 millones y el mercado de futuros Rofex unos u$s 1.300 millones.

El dólar solidario, que incluye el impuesto PAÍS y la retención a cuenta de Ganancias, quedó en los $ 148.

Las cotizaciones financieras operaban en alza tras terminar planas ayer. El dólar MEP operaba a $ 141,88 (1,3%), mientras que el contado con liqui 142,371,5

El dólar minorista sumó 25 centavos hasta los $ 89,25 en las pantallas del Banco Nación.

El peso argentino era en el arranque la única moneda de la región que se depreciaba (-0,14%).