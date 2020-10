El dólar blue cerró a $ 155, en una jornada en que el campo alimentó la oferta y el Central compró

El dólar blue hoy mantuvo la tendencia alcista al ganar $ 2 este miércoles y trepar hasta los $ 155, luego de sumar ayer $ 3, con lo que acumula un alza de $ 8 desde el jueves pasado, cuando el Gobierno anunció nuevas medidas que abandonan la devaluación uniforme y con las que busca darle mayor volatilidad al mercado.

Sin embargo, las cotizaciones financieras cerraron a la baja en una jornada en la cual el Banco Central terminó con un saldo positivo de u$s 20 millones, en gran medida por la liquidación de u$s 65 millones de exportadores de cereales, según informó la propia autoridad monetaria en base a CIARA.

El dólar mayorista mostró máximos en $ 77,12 y mínimos en $ 77,06 por unidad en el MULC.

En tanto, las cotizaciones financieras también operaron con menos presión gracias a la demanda que absorbió el dólar-linked.

El volumen operado en el segmento de contado fue bajo - el menor desde el 7 de septiembre- al alcanzar los u$s 161,001 millones, mientras que en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por u$s 23,300 millones. "El BCRA continúa con intervenciones, tanto en compras como ventas. Hoy se estima que habría podido comprar al menos u$s 10 millones", señaló Sebastián Centurión, mientras que otros elevan los cálculos a

Las cotizaciones financieras operaron en baja. El dólar MEP cayó a $138,97 (-0,8%), mientras que el contado con liqui retrocedía a $150,39 (-1,4%). Según Gustavo Quintana de PR Cambios, exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron el lunes unos u$s 54 millones en el mercado de cambios.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) se colocó en los $ 82,73, lo que sumado el impuesto PAÍS con el 30% y la retención de Ganancias del 35%, llevó el precio del dólar ahorro a los $ 136,57. Según aseguraron fuentes a El Cronista, las ventas por dólar ahorro estuvieron en el orden de los 12 millones. En lo que va del mes ronda los u$s 100 millones cuando en los mismos días hábiles del mes pasado había superado los 400 millones.

"Los dólares financieros se presentaron mucho más calmos, a modo de respiro ya que la elevada demanda que captó del dólar-linked podría contribuir a corto plazo a reducir la apuestas hacia el CCL y MEP, y en cambio activar más apuestas hacia la convergencia", señaló Gustavo Ber.

El dólar minorista operó sin cambios en los $ 82 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

"Después de varias jornadas con saldos negativos por su intervención diaria, el Central logró terminar el día con un moderado volumen de compras, frenando la permanente sangría de reservas líquidas", señaló Quintana.

En las primeras dos ruedas de la semana el Central había vendido reservas, aligual que el viernes posterior a las medidas cuando inyectó u$a 150 millones en el mercado.

El peso argentino se depreció apenas (0,04%), en un día de comportamientos mixtos para las monedas de la región.

El Gobierno apuesta al campo

La baja de tres puntos porcentuales a las retenciones a la soja fue una de las cartas que jugó el Gobierno para poder fomentar las liquidaciones de dólares del campo, adquirir divisas y así mejorar las magras reservas internacionales que posee el Banco Central.

Según estimaciones, los productores poseen alrededor de u$s9500 millones sin liquidar, mientras que los analistas más optimistas creen que las liquidaciones alcanzarán los u$s3000 millones hasta enero. Este miércoles los exportadores liquidaron u$s65 millones, el monto más alto en lo que va del mes y acumulan en octubre u$s230 millones, detallaron fuentes de CIARA.

Entusiasmado, el propio ministro de Agricultura, Luis Basterra, señaló que esperan que ingresen, por lo menos, entre u$s7000 y 8000 millones de dólares. Sin embargo, desde el sector agropecuario niegan que esto pueda llegar a pasar. "Los productores se financian con su propia producción y van vendiendo de a poco porque tienen que ir cubriendo gastos consigo mismos: mantener a su familia, comprar maquinaria, fertilizantes y materiales necesarios para la cosecha y siembra”, señaló una importante fuente del sector a El Cronista.

"La mente del productor es diferente. En el sector no se aplican los parámetros del sistema financiero y, además, quiere estar lo más lejos de los bancos después del 2002", resumió. Y consideró que las medidas adoptadas "son insuficientes". "Esperábamos más bajas de retenciones", lanzó.

Al mismo tiempo, la fuente señaló que habrá que esperar, como mínimo, una semana hasta que el ingreso de divisas se vea reflejado luego de las medidas que implementó el Gobierno la semana pasada para favorecer las exportaciones.

Por su parte, el dirigente señaló que la resolución del Ejecutivo tiene un entorpecimiento que impide mejorar el flujo de liquidación. "En el decreto del Gobierno hay un error para estimular la liquidación de stocks de soja y maíz, porque cerraron la venta para este trimestre para que todas las compras correspondan a la cosecha de la campaña actual".

Y sumó: "Pero en el sector a esta altura ya se comienza a adelantar la próxima cosecha, que recién se está sembrando ahora. Hay productores que dicen yo te vendo una parte de mi próxima cosecha y a cambio de eso me das el dinero necesario para instrumentos de trabajo".

El economista Mauro Mazza aseguró que el campo no está reteniendo las ventas de dólares y remarcó: "El campo entregó más mercadería con precio firme este año que el año pasado, especialmente en maíz, con el que pagó la siembra de la fina. Y ahora vendiendo maíz de segunda y remanente de soja, comienza a pagar la siembra de la gruesa, para terminar de hacer los pagos con la cosecha del trigo", confió.

"En el campo la producción se paga con producción, todos los insumos se pagan con porotos, podes comprar una máquina con porotos, compras una camioneta con tu cosecha", explica Mazza, quien resalta que entrega la mercadería a medida que paga los insumos.

Por último, el economista lanzó una crítica hacia el Gobierno y alertó sobre los riesgos de un adelanto en las liquidaciones. "Primero, los productores irían a cubrirse al dólar paralelo porque es el único que les da garantía que no bajará, mientras que en segundo lugar quién venderá en el verano si adelantan toda las liquidaciones, ¿se quedará solo el BCRA vendiendo reservas hasta que empalme con la otra cosecha?", se preguntó el analista.