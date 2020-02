El dólar blue cayó por primera vez en el mes

El tipo de cambio oficial creció diez centavos, de la mano del Banco Central (BCRA), mientras que las demás versiones del dólar operaron en valores negativos. De hecho, el dólar blue perdió 50 centavos, lo que significó la primera caída en el mes; la anterior se había registrado el 30 de enero.

El tipo de cambio mayorista abrió con un ascenso, un arranque alcista que ya estaba descontado cuando los operadores encontraron al BCRA del lado de la oferta con una ficha de $ 60,69, diez centavos por encima del techo fijado ayer.

La primera operación se realizó cerca del mediodía, como ya es costumbre, en $ 60,67, ocho centavos por encima del cierre de ayer. El precio final fue el mismo que el del techo del Central: $ 60,69, un saldo de diez centavos arriba.

El Banco Central debió desembolsar unos u$s 40 millones el martes y u$s 50 millones el miércoles, pero hoy no hizo falta. "Hubo siempre algo de oferta debajo de la postura del Central", explicó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

El billete se vendió a $ 63 en las pizarras del Banco Nación, mientras que el valor promedio se ubicó en $ 63,01.

En tanto, el dólar blue cayó 0,6%, o 50 centavos, hasta los $ 76,25, después de mantenerse en $ 76,75 desde el 30 de enero.

El contado con liquidación y el mep también perdieron terreno. El dólar fuga, como se conoce al primero, descendió un 0,3% y cerró la jornada operándose en $ 84,58; el dólar bolsa, el nombre que tiene en la City el segundo, recortó su valor en 0,8%, al negociarse en $ 82,63.

Las mejoras en las expectativas sobre la resolución del problema de la deuda desalientan la demanda de las distintas versiones del dólar.

En el caso del mercado oficial, que está encadenado al cepo cambiario, es el BCRA el que da "permiso" para que la cotización se mueva, y al alza.

De todas formas, se trata de un negocio muy, muy chico, y el arranque tardío lo hace todavía más pequeño. La rueda abre a las 10 horas, pero últimamente durante las primeras dos horas no se hacen negocios. Sobre la consulta por el comienzo real de la sesión, un fuente de una mesa de dinero bromeó: "Es la madrugada todavía para este mercado".

El volumen operado fue de u$s 191 millones.