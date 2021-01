El dólar blue cayó $ 2 y el Banco Central compró unos u$s 200 millones

El dólar blue perdió $ 2 este lunes al cerrar a $ 159, con lo que acumula así un retroceso de $ 7 desde que comenzó el año y dejando atrás el rally alcista que mostró el paralelo en las semanas de las fiestas y que volvió a encender las señales de alerta.

Fue en una rueda con buena oferta de divisas. Según fuentes privadas del mercado, el Banco Central (BCRA) habría comprado unos u$s 200 millones para sus reservas. Para obtener un resultado a favor similar en cambios hay que remontarse a noviembre de 2019.

"Ciara estuvo muy activo con ventas que en su momento se demoraron por los paros en los puertos, también pudo haber habido mineras vendiendo, hasta el jueves va a haber bastante dinero ingresando", señaló un operador en diálogo con El Cronista.

Otra fuente coincidió que ahora juega a favor las liquidaciones tardías tras el paro de puertos y que la medida de fuerza de 72 horas del campo "se sentirá recién el jueves".

El analista financiero Christian Buteler consideró que esta situación de grandes compras suele darse en los fines y principios de año: "En diciembre de 2019 compró u$s 1120 millones, en enero de 2020 compró u$s 780 millones. Son momentos en los que suele comprar y si le sumas que es un cepo más duro, esto es estacional".

"Es positivo, peor sería que en momentos en los que que debería comprar termine vendiendo. Acá no hay un cambio de tendencia, nada de fondo, nada extraordinario cuando todos los días hay una nueva restricción. Con cepo es muy difícil que el BCRA termine a fin de año ganando reservas", pronosticó.

El promedio entre bancos que realiza la autoridad monetaria se colocó en los $ 90,99, lo que sumado los impuestos, dejó al dólar solidario en los $ 150,14.

Exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron el viernes u$s 86,009 millones en el mercado de cambios, con lo que en la primera semana de enero totalizaron u$s 430,037 millones.

El dólar mayorista cerró a $ 85,37, 25 centavos por encima del cierre del viernes pasado.

Las cotizaciones financieras recortaron las fuertes subas iniciales. El dólar MEP cerró a $ 145,80 (0,5%), mientras que el contado con liqui terminó a $ 145,95 (0,5%).

El dólar minorista sumó 25 centavos hasta los $ 90,25 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 414,440 millones, más de 180% por encima de los niveles del pasado viernes, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 30 millones y en el mercado de futuros Rofex se negociaron u$s 155 millones.

En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central, los consultados corrigieron a la baja las proyecciones para el tipo de cambio nominal.

Ahora prevén que alcance $125,80 por dólar en diciembre 2021, unos $0,65 centavos por dólar menos que lo que habían anticipado en el REM anterior. Así las cosas, la expectativa es que para fines de 2022, el dólar alcance los $171, 45. "Quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable con horizontes de corto plazo proyectan que el tipo de cambio nominal promedio para fines de diciembre de 2021 alcanzaría $128,44 por dólar", señaló el Central.

Desde la Consultora LCG destacaron la suba del 1,1% del dólar oficial la semana pasada: "De mantenerse el ritmo, el peso se depreciaría 4,6% en el mes, marcando una aceleración respecto a la dinámica previa (+3,5% en diciembre). Podría ser la respuesta del BCRA a los datos crecientes de inflación tratando de mantener un tipo de cambio real en niveles que el Gobierno considera adecuado".

El peso argentino se depreció (-0,30%) en un día de números rojos para todas las monedas de la región.