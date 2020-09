El dólar blue cayó $ 2, pero las cotizaciones financieras volvieron a avanzar

El dólar blue perdió $ 2 y cerró el viernes en los $ 145, tras sumar $ 2 el jueves y con lo que acumula un alza de $ 14 desde que el Gobierno anunció el súper cepo. En la semana que termina, el paralelo ganó $ 4.

El jueves dos noticias llevaron algo de calma a un mercado cruzado por rumores de todo tipo. Una fue que el Central retrocedió con la prohibición de realizar transferencias entre cuentas en dólares y la segunda es que los bancos no tendrán que cotejar datos con la ANSeS para la compra del cupo, permitiéndoles reactivar las ventas del dólar "ahorro".

Sin embargo, en la última rueda de la semana, no todas las páginas de los bancos permitieron comprar divisas.

El dólar mayorista subió 7 centavos hasta los $ 75,85, con lo que ganó 47 esta semana, mientras que el dólar minorista operó sin cambios en las pantallas del Banco Nación (BNA) y finaló el viernes a $ 79,75.

El volumen operado en el segmento de contado fue u$s 291,160 millones y en el sector de futuros MAE -donde operó fuerte esta semana el BCRA- se anotaron negocios por u$s 127,55 millones.

Las cotizaciones financieras volvieron al alza tras la baja del jueves. El dólar MEP trepó a $ 135,29 (+3,4%), mientras que el contado con liquidación sumó 1,8% hasta los $ 143,54, lejos de los $ 151 que tocó esta semana.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central se ubicó en los $ 80, que sumado al impuesto del 30% del impuesto PAÍS más el 35% de retención por Ganancias, fijó al dólar ahorro quedó en los $ 132

Este viernes el Banco Central volvió a vender reservas ante la falta de oferta genuina. Fueron unos u$s 80 millones que se sumaron a los u$s 30 millones en spot que vendió el jueves, más los u$s 35 millones que inyectó entre martes y miércoles.

"La menguada oferta sigue siendo una característica del mercado doméstico, un factor que exige continuas ventas del Central destinadas a abastecer la demanda insatisfecha y a proporcionar cobertura en los plazos más inmediatos de los mercados a término, siempre con intención de diluir la presión sobre el tipo de cambio", resumió Gustavo Quintana de PR Cambios.

El economista Gustavo Ber destacó que "crecen la expectativa por posibles medidas que estarían bajo evaluación para reducir las brechas, y es por ello que los dólares financieros reanudan rápidamente la escalada a la espera de un panorama más claro que permita al menos recuperar el equilibrio cambiario tras el súper cepo".