El dólar blue cayó $ 1 y el Banco Central anotó su octava rueda de compras

El dólar blue perdió $ 1 y se colocó así en los $ 150, con lo que se mantiene $ 4 por encima del piso de $ 146 que tocó la semana pasada. Fue en otra rueda en la que el Banco Central (BCRA) compró reservas.

Según fuentes de mercado se trata de la octava sesión consectutiva en la que la autoridad monetaria finaliza con saldo a favor y así acumula ganancias por u$s 87 millones en lo que va de diciembre.

El dólar mayorista cerró a $ 82,62, 9 centavos por encima del cierre de ayer. El volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 186,790 millones, mientras que en futuros MAE se operaron u$s 96,983 y en el mercado de futuros Rofex US$ 254,12 millones

Las cotizaciones financieras cambiaban la tendencia y operaban en baja. El dólar MEP se colocaba en los $ 140,68 (-0,8%), por debajo del dólar solidario que supera los $ 145, mientras que el contado con liqui se ubicaba en los $ 142,33 (-1%).

El promedio entre bancos que realiza la autoridad monetaria se coloca en los $ 88,13, lo que con el impuesto PAÍS más la retención por Ganancias, eleva el precio del dólar solidario a los $ 145,41.

En la rueda del martes el Banco Central (BCRA) compró unos u$s 15 millones que se suman a los u$s 30 que adquirió el lunes para sus reservas.

El dólar minorista comenzaba sin cambios en su cotización a $ 87,75 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

"El resultado de la gestión del Central sigue sin experimentar pérdidas netas por su intervención cambiaria, y mantiene por el momento el sesgo positivo en lo que va de diciembre", señaló Gustavo Quintana de PR Cambios.

Agregó que "la pronunciada caída de la actividad registrada hoy favorece el manejo del Banco Central, que ha conseguido transitoriamente al menos desactivar todo atisbo de presión en el mercado cambiario, en un proceso que hasta ahora le ha permitido exhibir mejores resultados por su acción de regulación".

El peso argentino se depreciaba (-0,11) en una rueda en la que el real brasileño mostraba una caída de hasta (-0,57%).