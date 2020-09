El dólar blue bajó y perforó los $ 140 mientras el BCRA volvió a vender reservas

El dólar blue bajó $ 1 el viernes y cerró en $ 139. Así, el billete que opera en el mercado paralelo acumuló un alza semal de $ 8, disparada que se dio tras los anuncios de más restricciones cambiarias que anució el martes por la noche el Banco Central (BCRA).

"El dólar blue está buscando su piso y habrá que esperar unos días para saber si este es el nivel de precios", señaló un operador en diálogo con El Cronista.

El mercado paralelo volvió a mostrar poco movimiento con "más ventas que compras". El blue llegó a tocar un techo de $ 150 el miércoles pasado, el día después de que Miguel Pesce anunció las nuevas medidas.

El dólar mayorista ganó 6 centavos a $ 75,38 por unidad, precio al que el Banco Central elevó su ficha por u$s 50 millones que mantiene en el MULC. El volumen operado en contado fue de u$s 169,710 millones, mientras que en futuros MAE movieron solo u$s 3,5 millones.

Fuentes privadas de mercado precisaron que al igual que sucedió el jueves -y pese a el súper cepo- el Banco Central volvió a vender divisas. Habría inyectado unos u$s 30 millones que se suman a los u$s 40 millones que colocó en la rueda previa, mientras que miércoles post anuncios compró unos u$s 15 millones.

El lunes la entidad comenzó la semana con compras por u$s 40 millones y martes el saldo habría sido neutro.

A diferencia de lo que pasó el jueves, cuando las cotizaciones financieras cedieron, hoy volvían al alza. El dólar MEP operaba a $ 129,28 (+2,3%), mientras que el contado con liqui se movía en los $ 136,37 (+3%).

El dólar minorista terminó sin cambios a $ 79,25 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El promedio entre bancos que realiza el Central se colocó en los $ 79,59. De esta forma, el dólar ahorro, que suma el impuesto PAÍS más la retención del 35% en concepto de Ganancias, trepó a $ 131,32.

Sin embargo, desde que se implementó el súper cepo, hay un feriado cambiario para el cupo de los u$s 200 de ahorro, porque los bancos y entidades financieras están imposibilitados de operar en el mercado de cambios.

La norma dice que se debe chequear contra una base de datos de la ANSeS y esa base no está todavía disponible para los bancos. "Se debe entrar a una consulta con el número de CUIL de la persona, y si el sistema responde que tiene denegación negativa, que es una doble negación, se puede operar. ¿Pero ese control cómo lo haces masivo, si tenés que entrar a mano en la página? Los bancos no lo estamos resolviendo, porque la base no la tenemos”, se quejó un banquero.

La vida con súper cepo

"No dejamos de repetir siempre lo mismo. El sistema cambiario actual es el verdadero talón de Aquiles de la economía. El desdoblamiento cambiario de facto, mantiene una brecha (MEP vs Oficial) del 67%, que paraliza el comercio internacional y la generación genuina de divisas comerciales", señaló.

Recordó que "esas divisas son las que engrosan las reservas internacionales y permiten sostener el pago de importaciones de bienes intermedios para abastecer el consumo interno o para exportar".

"El escenario indudablemente es de expectativas de devaluación al alza", aseguran los analistas.

Para el economista Gustavo Ber, los dólares financieros "reanudaron el reacomodamiento alcista, dentro de un clima de desconfianza donde los operadores aún privilegian la búsqueda de cobertura tras reforzadas restricciones".