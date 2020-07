El dólar blue bajó a $ 135 y consolidó la tendencia del lunes

El dólar blue comenzó la rueda del martes estable, en $ 136, pero a media jornada perdió $ 2, por lo que se estaba vendiendo a $ 134. Ya, pasado el cierre, se encontraba en los $ 135.

Esta caída está en sintonía con la rebaja de $ 3 del lunes. En concreto, el paralelo ya recortó casi la mitad de lo ganado la semana pasada, cuando tocó, por segunda vez, el récord de $ 140.

El dólar mayorista operó con un alza de 6 centavos a $ 72,14, precio al que el Banco Central (BCRA) colocó su ficha por u$s 50 millones en el MULC.

En la primera rueda de la semana, la autoridad monetaria habría vendido unos u$s 30 millones según fuentes privadas de mercado. Sin embargo, hoy no necesitó vender. De hecho, en la city calcularon que compró unos u$s 20 millones.

El dólar minorista cotizó sin cambios en su cotización a $ 75,75 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El precio promedio se movía ya por encima de los $ 76; así, el precio final, con el impuesto de 30% incluido, se acercó más a $ 99: $ 98,88.

La presión que sufrió el blue la semana pasada estuvo impulsada por la investigación del Central que puso el ojo sobre los denominados "coleros digitales" y que incluyó medidas como la limitación de las transferencias en dólares.

Al respecto, Walter Morales, presidente de Wise, comentó: "Por supuesto que los bloqueos a las cuentas bancarias influyen en la baja del blue, porque al tratarse de un mercado chico, limitar al "puré" colabora. Pero hay otros factores a tener en cuenta".

El presidente de la consultora en economía, finanzas y estrategia explicó que si bien la inflación se va a acelerar por el sólo hecho de salir de la cuarentena, "no está en marcha un proceso de incremento de precios desbocado".

"Desde este costado, como esperamos una inflación para 2020 y 2021 de 38% y 50%, respectivamente, no se justificaba un aumento tan fuerte del blue", especificó Morales.

En tanto, las versiones financieras prácticamente no registraban cambios: el dólar MEP valía casi $ 116 y el contado con liqui operaba en torno a los $ 118.

El peso argentino se depreció (-0,08%), en un día de malos resultados para el resto de las monedas de la región.