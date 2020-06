El dólar blue bajó a $ 123 y el "solidario" superó los $ 94

El dólar blue perdió $ 1 y se colocó así en los $ 123. El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) avanzó a $ 72,34, lo que llevó al dólar "solidario" por encima de los $ 94 a $ 94.04.

Durante la rueda la autoridad monetaria compró u$s 104 millones que se sumaron a los u$s 100 millones del miércoles. De esta forma, la entidad ya suma un saldo a favor por u$s 900 millones desde la última rueda de mayo, cuando se instauraron las nuevas restricciones a la compra de divisas.

El dólar mayorista cerró con un alza de 5 centavos y se colocó en los $ 69,31, precio al que el Banco Central colocó la postura por u$s 50 millones que mantiene en el MULC.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 216,856 millones, con u$s 65 millones registrados en el sector de futuros MAE.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central se colocaba en los $ 72,21, lo que colocaba el precio del dólar "solidario" en los $ 93,87.

El dólar minorista terminó sin cambios en su cotización a $ 71,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

"La novedad fue la baja en la suba diaria, solo 5 centavos. Tal vez esperando una inflación que acompañe una baja menor en el ajuste, aún cuando la base moneteria, pases y Leliq mantengan un camino ascendente", señaló .

El peso argentino se depreció apenas (-0,9%) en un día de números rojos para todas las monedas de la región, con caídas de hasta 3% para el peso colombiano.