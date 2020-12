El dólar blue bajó $ 2 y la brecha cayó por debajo del 90%

El dólar blue comenzó la primera rueda de diciembre con una baja de $ 2 que lo llevó a cotizar en los $ 153, con lo que la brecha con el oficial cayó por debajo del 90%.

Sin embargo, fue en una rueda en la que el Banco Central (BCRA ) vendió cerca de u$s 60 millones de reservas, según estimaron fuentes del mercado.

El dólar mayorista cerró a $ 81,43, 12 centavos por encima del viernes pasado. El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 185,568 millones, mientras que en futuros MAE se anotaron negocios por u$s 69,80 millones.

La brecha entre el oficial y el mayorista quedó el 88%. Desde la consultora Ecolatina, remarcaron que aunque la brecha retrocedió levemente durante el mes pasado, "sigue en niveles muy altos, alentando las expectativas de devaluación vis a vis la compra de bienes importados como una manera indirecta de acceder a dólares oficiales".

"En respuesta, se pospusieron algunas ventas externas, a la par que se adelantaron algunas compras y stockeo, en pos de aprovechar los efectos de una devaluación. En este marco, noviembre fue el tercer mes seguido en el que las importaciones crecieron en la comparación interanual, aun cuando la mayoría de las actividades industriales continúan operando por debajo de 2019", detallaron.

Las cotizaciones financieras operaron con leves alzas. El dólar MEP terminó a $ 144,70 (+0,1%), mientras que el contado con liqui se colocó en los $ 148,48 (0,3%).

"Los dólares financieros continúan exhibiendo apenas ligeras oscilaciones, ante las intervenciones oficiales, y así es que diversas referencias del dólar van convergiendo hacia los $ 150", señaló el economista Gustavo Ber.

El dólar solidario se colocó en los $ 143,09, mientras que el minorista cerró a $ 86,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Lla Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), anunciaron hoy que durante noviembre las empresas del sector liquidaron la suma de u$s 1.734.293.026, que resulta paenas superior en 1,094 % con respecto a octubre. Así el monto liquidado desde comienzos de año asciende a u$s 18.583.581.963.

Sin embargo, un dato a tener en cuentas es que noviembre tiene el acumulado más elevado para ese mes desde 2002, a excepción de 2014 y 2019, año éste que desde las PASO de agosto disparó la inusual venta anticipada ante la previsión de incremento en las retenciones, lo cual finalmente ocurrió, como ya señaló un estudio del BCRA. Usualmente, el ingreso de divisas disminuye estacionalmente en los últimos meses del año, salvo situaciones distintivas.

Voceros del Banco Central (BCRA) informaron que la entidad terminó noviembre con ventas por u$s 325 millones "para abastecer la demanda para el pago de importaciones y de deuda financiera de las empresas que reestructuraron" en el marco de la recomendación de la entidad.

Las ventas fueron significativamente menores a las registradas en los últimos meses. En octubre habían llegado a u$s 1.062,1 millones, en septiembre a u$s 1.617,8 millones y en agosto a u$s 1.278,8 millones.