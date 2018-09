El dólar bajó otros 40 centavos y por ahora se mantiene la 'pax cambiaria'

Por tercera rueda consecutiva el dólar terminó en baja y algunos hablan de una 'pax cambiaria' prendida con alfileres.

El dólar minorista terminó la rueda con una baja de 40 centavos, con lo que cerró a 37,60 pesos en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) se colocó en los $ 37,81, una caída de 50 centavos contra el jueves.

El dólar mayorista mostró un comportamiento similar al perforar los $ 37 y perder 36 centavos, lo que le permitió terminar en los $ 36,99. De esta forma, el billete acumuló un alza de 14 centavos en la semana que finaliza.

El dólar blue también se coló en los $ 37,50.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 398,803 millones, sin que se registraran operaciones en el mercado de futuros.

Tal como sucedió ayer, hoy no hubo intervención del Banco Central en el mercado, pero la baja fue posible gracias a una mayor oferta e ingresos desde el exterior.

"Nos preguntamos si finalmente se encontró un techo para el dólar. Por tercer día eso vemos. El índice de tipo de cambio real está en máximos desde el 2010. Si se cierra el programa financiero con adelanto del FMI, tal vez podamos empezar a ver algo de calma cambiaria", analizó Fernando Camusso de Rafaela Capital.

Explicó que las la calma se va a afirmar en el mercado "conforme de despejen las dudas sobre que Argentina no pueda hacer frente a compromisos".

Caputó habló sobre el dólar

Esta mañana el presidente de Banco Central (BCRA), Luis Caputo, defendió la estrategia adoptada por la autoridad monetaria en los últimos meses para contener el tipo de cambio y relativizó la presión sobre el dólar, al señalar que "los mercados se mueven en manada y a veces exageran".

Al hablar en la 39° Convención Anual del IAEF, que reúne en Mendoza a más de 200 ejecutivos de finanzas, Caputo explicó que hay diferentes teorías sobre cómo debe plantarse el Central frente al dólar.

"Están los que dicen que hay que plantarse en precio determinado y no moverse de ahí, y están los otros -más fundamentalistas- que dicen que tiene que flotar y encontrar el equilibrio donde sea", sostuvo.

Y añadió: "Yo no adhiero a ninguna de las dos. No están dadas para que el Banco Central se plante en un determinado precio, no corresponde.Tenemos justamente un tipo de cambio flotante que nos permite absorber shocks y no tendría ningún sentido con este nivel de inflación hacer eso".

Cronología de una semana agitada

El lunes el Gobierno anunció medidas para detener la presión que llevó al dólar a tocar los $ 42 el jueves previo y anunció recortes de gabinete y medidas varias para alcanzar el déficit fiscal, adelamás de un avance en las negociaciones para lograr un desembolso anticipado del FMI.

El martes el mercado respondió con más números rojos y recién el miércoles se vio un quiebre. La divisa abrió estable y el BCRA apuntó sus cañones para bajarlo. Utilizó un combo de ventas de bancos oficiales, subasta y luego ventas a contado.

Ayer, el mercado comenzó a hablar de estabilización del precio y de un "fin del overshooting", término con el que se refieren al salto o "sobrerreacción" que mostró el billete la semana pasada cuando tocó un techo de $ 42 y encendió todas las alertas.

