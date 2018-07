El dólar bajó otros 40 centavos pero en una City menos convencida

El tipo de cambio retrocedió por segunda rueda consecutiva, pero el saldo bajista no representó lo que realmente sucedió durante la jornada. Aunque el dólar había arrancado en baja, el anuncio del Tesoro sobre la extensión al jueves del canje de las Lebac por Letes generó mucho nerviosismo entre los inversores y la cotización repuntó, para luego caer sobre el cierre, producto de una venta puntual.

El billete verde perdió 38 centavos, quedó a un promedio de $ 28,65 para la venta. En tanto, en el segmento mayorista, el cierre fue $ 27,80, 50 centavos menos que en la víspera.

En los dos primeros días de la semana el tipo de cambio perdió poco más de $ 1 respecto de los máximos alcanzados el último viernes. "El corsé monetario se mantiene provocando una menor presión sobre el dólar", sostuvo Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, en relación a las medidas del Banco Central (BCRA) y el Tesoro: el aumento de tres puntos porcentuales a los encajes en pesos y el canje de Lebac por Letes en dólares.

Hoy, al ser feriado en Estados Unidos por el día de la independencia, el mercado de cambios tendrá una rueda con menos negocios. "Mañana (por hoy) es feriado en los Estados Unidos y, en consecuencia, la actividad local será reducida y seguramente no servirá para un análisis muy profundo sobre la evolución de los precios", señaló Quintana.

De todas formas, en la City saben que pocas operaciones no garantizan un mercado estable, al menos no en este momento.

Para Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios, la tendencia bajista de los últimos dos días no representa un nuevo escenario. "Por el feriado podría ser un día tranquilo, pero me parece que seguimos teniendo un mercado comprador. Me cuesta creer que hay un cambio de tendencia".

En sintonía, desde una mesa de dinero, una fuente en off the record dijo: "Creo que puede rebotar todavía. No veo una baja consistente. Es una lotería, parece que hay menos demanda en estos días, por otro lado el Tesoro extendió el plazo hasta el jueves para el canje y varios se asustaron, salieron a cubrirse y lo volvieron a subir; al cierre una orden chica de un banco lo golpeó, con u$s 60 millones lo llevaron 30 centavos abajo".

Si bien el aumento de los encajes sirvió para mantener calmo al tipo de cambio, la extensión del plazo del canje informado durante la rueda dio la impresión de que el Tesoro no había tenido éxito y que necesitaba más tiempo para captar más interesados.

Según Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios, hay "muy poco interés en comprar dólares", dado que los bancos "siguen desarmando para bajar sus límites de posiciones netas en divisas extranjeras", además de tener que cumplir con los nuevos encajes. El experto también señaló la influencia de "la permuta de Lebac en pesos por Letes en dólares" y las elevadas tasas del call money en torno al 52%.

En cuanto al volumen operado, fue un 10% inferior al del lunes: u$s 761,5 millones.

Por su parte, las reservas internacionales finalizaron en u$s 61.090 millones, $ 144 millones menos que el cierre de comienzo de semana.

En el mercado externo, la moneda verde cedió; el índice dólar, indicador que lo compara con una canasta de monedas, cayó 0,4% hasta ubicarse en 94,604 unidades.