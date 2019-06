El dólar bajó 50 centavos y la tasa volvió a caer en una rueda con poca demanda

El dólar minorista cerró la primera rueda de la semana tras el feriado del lunes con una baja de 50 centavos que lo llevó a los $ 44,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA). De esta forma, el billete borró casi toda la ganancia del viernes, cuando sumó 60 centavos.

En el mercado mayorista, el billete mostró una operatoria similar y cayó 49 centavos hasta los $ 43,49 en el MULC. El promedio entre bancos que realiza el BCRA fijó el precio en los $ 44,71, 46 centavos menos.

De esta forma el peso argentino se apreció 1,17% y quedó como la segunda moneda con mejor recuperación del día detrás del rand sudafricano.

La tasa promedio total del día, equivalente a la tasa de política monetaria fue 66,105%, por debajo del 66,66% del viernes. El monto total adjudicado fue de $ 210.066 millones, en una rueda con vencimientos por $ 230.618 millones, lo que representó una expansión $ 20.552 millones.

Hubo poco interés por parte de la demanda desde el comienzo de la rueda, coincidieron operadores.

El volumen operado fue bajo respecto a las ruedas anteriores, al alcanzar los u$s 681,478 millones en el segmento de contado, mientras que en futuros tocó los u$s 7,8 millones. El dólar blue se movía en los $ 45,30.

"Contrariamente a lo esperado, el mercado operó con tendencia vendedora, sin que se notara una demanda demanda muy activa", reconoció Gustavo Quintana de PR Cambio.

Claudio García de Oubiña Cambios precisó que "hubo oferta de cerealeros y algo de monto ligado a extranjeros con carry ingresando para el bono dual que vence el viernes".

"Lució pesado el mercado y con dólares. Es más, en la primera licitación del día no se llevaron los u$s 30 millones, apenas u$s 16 millones. No hubo intención de llevarse todos los dólares", remarcó.

El economista Gustavo Ber señaló que la rueda mostró debilidad del dólar "de la mano de mayores apuestas hacia las colocaciones en pesos y acompañando además al real brasileño".

"Ello se debe a que las tasas domésticas, aún cuando la Leliq viene validando un gradual descenso, aún resultan elevadas en términos reales por lo cual algunos fondos extranjeros vuelven a armar apuestas hacia el carry-trade al ritmo de un mandato político que sigue inclinado hacia un dólar planchado¨, analizó.

Fuentes de mercado señalaron que la liquidación del sector agroexportador también fue importante en la rueda. El viernes se liquidaron más de u$s 180 millones y el martes unos u$s 130 debido a la suba de casi u$s 10 dólares la cotización de los commodities desde antes del fin de semana, y el negocio pasó por aprovechar el momento. "La soja llegó a u$s 335, incluso el maíz y el trigo", señalaron desde ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central colocó por cuenta del Ministerio de Hacienda u$s 16 millones del primer bloque de u$s 30 millones de los dos diarios, y recién en el segundo bloque los u$s 44 millones restantes.

El viernes la divisa sumó 60 centavos y se reacomodó luego de dos ruedas en las que llegó a caer 2,69% producto de conocerse la noticia de que Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri.