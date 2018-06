El dólar bajó 50 centavos y busca nuevo valor de referencia en la era Caputo

El dólar mayorista cayó hoy 49 centavos y terminó a 27,01 pesos en el MULC. De esta forma, la divisa perdió $ 1,34 desde el pasado viernes, cuando Luis Caputo asumió al frente del Banco Central (BCRA).

En las pantallas del Banco Nación (BNA), el billete mostró un comportamiento similar al retroceder 50 centavos hasta los $ 27,50, lejos de los $ 28,80 del pasado viernes.

En tanto, el promedio entre bancos que realiza el Central cayó 43 centavos a $ 27,76, con lo que acumuló una baja de $ 1,09 esta semana.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 618,601 millones, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 12 millones. El dólar blue terminó a $ 27,90.

Opinan los analistas

"Hay menos nervios, en un mercado que hoy tiene bajo volumen de negocios y con un desarrollo de cierta apatía", comentó a El Cronista Gustavo Quintana de PR Cambios.

Precisó que el volumen de negocios "cayó más de 30% respecto del monto de ayer, el más alto de esta semana".

Desde ABC Mercado de Cambios, coincidieron en que hubo "un cambió la estrategia y confianza de los operadores, nuevamente se inclinan a tomar ventajas en la colocación de pesos en distintos activos locales y a diferentes plazos".

El analista financiero, Christian Buteler destacó la baja del billete, aunque consideró que era "esperable" ya que se puso "dinero firme sobre la mesa".

"Primero fue el muro de los u$s 5000 de Sturzenegger. Esta vez son los u$s 7500 millones del FMI que se van a licitar a u$s 100 millones por día. Si aparece la plata ese es un mensaje claro y el dólar baja", señaló.

Sin embargo, alertó que "los problemas de fondo siguen iguales" y lamentó "lo rápido que se diluyó la suba de ayer" en las pantallas del mercado.

El economista Mauro Mazza de Bullmarket Brokers, consideró que en su primera semana en el BCRA "Caputo mostró cintura y manejó bien los tiempos con noticias determinantes para el cambio de humor".

"No es un banquero central, es un guardián del modelo de (Mauricio) Macri", aclaró y planteó que "el MSCI recién empieza ayudar, será un largo proceso hasta mayo de 2019 cuando seamos incluidos finalmente".

Y agregó: "Lo importante no es tanto el dinero que entre a los ADRs sino la baja en el riesgo soberano. Somos el emergente más barato del mundo en cuanto a deuda soberana, priceamos un CCC+ cuando SP nos califica como B+. Los muchachos armaran cartera argentina con precios regalados".

Coincidió en que "no hay que confiarse", ya que julio será un mes "en que aun puede haber venta puntual y volatilidad cambiaria".

Segunda subasta

Este mediodía se realizó la segunda subasta de dólares provenientes del desembolso financiero del FMI.

El Banco Central precisó que el monto adjudicado fue total, al alcanzar los u$s 100 millones, con el precio promedio de corte se ubicó en $ 27,1225, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,10.

Ayer, la entidad subastó la mista cantidad a un precio de corte de $ 27,40.

Ayer, por el efecto emergente y la subasta el dólar retrocedió casi 30 centavos gracias al cambio de clima en el mercado por la recategorización de la Argentina como mercado emergente.

Tras el feriado, ayer arribó la primera parte del desembolso de la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central (BCRA) realizó una subasta de u$s 100 millones, que repetirá cada día a las 13 horas.

Mayo dolarizado

El Banco Central anotó en mayo el récord de compras de dólares desde la salida de la convertibilidad.

El peso se devaluó casi 18% el mes pasado y el apetito por dolarizar carteras se hizo sentir.

El 31% de las compras brutas de mayo correspondió a operaciones de menos de u$s 10.000.