El dólar avanzó y el Central volvió a vender reservas para marcarle un techo

Tras lograr que el dólar mayorista cerrara la semana pasada con un retroceso de casi el 6,5%, el Banco Central (BCRA) se mostró hoy decidido a no dejarlo subir.

Fue en una rueda cargada de rumores respecto al monto del adelanto de la ayuda del FMI a la Argentina, que sería menor al barajado en un principio. Esto generó además que el Merval y los bonos terminaran en rojo.

Desde el inicio de la rueda, la autoridad monetaria realizó ventas de contado para ponerle techo al mayorista. Fue cuando el billete arrancó 35 centavos arriba y tocó los $ 37,50 en el MULC. Allí ofreció divisas a $ 37,36, lo que provocó una baja hasta los $ 37,20., aunque después recuperó terreno y cerró a $ 37,30, una suba de 15 centavos.

Antes de las 14, el Central anunció una subasta de hasta u$S 250 millones -de los que adjudicó u$s 112 millones con un precio de corte de $ 37,32- que realizó a las 14:57, apenas 3 minutos antes del cierre. Otra vez el objetivo fue que el billete no se le escape sobre el final.

Mirá también Argentina y China ampliarán el swap por u$s 9000 millones La operación no se realiza de forma inmediata sino que se efectúa en ‘cuotas‘, es decir montos y fechas previstas a lo largo de un período acordado.

"Entre lo vendido por el BCRA, el BNA y la licitación al final, se calcula que en total se inyectaron al mercado un poco mas de u$s 200 millones", precisaron desde ABC Mercado de Cambios.

La entidad no recurría al método de subasta desde el pasado viernes 14 de septiembre, cuando ofreció u$s 200 millones y adjudicó u$s 75 millones. No lo hizo ni siquiera el miércoles luego del desarme de "la bola de Lebac", aunque había adelantado que estaba dispuesto a hacerlo si era necesario. El jueves y el viernes, la entidad no había intervenido en el mercado de cambios.

En el mercado minorista, el dólar sumó 10 centavos y finalizó la primera rueda de la semana a $ 37,90 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El dólar blue operaba en los $ 38,50. El total negociado en contado fue de u$s 569,974 millones, con u$s 101 millones operados.

"El Central debe querer que el dólar no vaya mucho más arriba, en especial teniendo en cuenta el fin de mes, también puede ser que se hayan anticipando operaciones por el paro de mañana", explicó en diálogo con El Cronista Gustavo Quintana de PR Cambios.

Leonado Svirsky, de Bullmarket Brokers coincidió en que "se acerca fin de mes y el Central no quiere que el dólar se le escape, entonces ataca por todos lados".

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler remarcó que "el BCRA vendió y subastó para que el billete no se le fuera muchomás arriba y aún así no pudo hacerlo bajar".

"El precio llegó a donde llegó la semana pasada solito. Sin intervención del BCRA, con ventas privadas. Todos sabían que esta semana era fin de mes y aún así vendían. Algo cambió del viernes a hoy y no es la percepción. Tal vez sea que la percepción cambia con u$s 5.000 en vez de u$s 20.000 del FMI", cuestionó.

Consideró que la ampliación que la Argentina acordó hoy con China por hasta u$s 9000 millones, son "papelitos de colores que sirven para maquillar reservas".

Se trata de una ampliación del entendimiento alcanzado por los bancos centrales de ambos países en octubre de 2014, cuando se negoció un intercambio equivalente a u$s 11.000 millones. Las negociaciones con el gigante asiático se llevan adelante en paralelo a la búsqueda de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la ampliación del crédito de u$s 50.000 millones pactado en junio.

El viernes, el dólar cerró la semana con una caída acumulada en las cinco ruedas de más de $ 2, a lo que acompañó una nueva caída en el riesgo país, que se perforó los 600 puntos, más una recuperación en los papeles argentinos.

El dólar retrocedió 6,45% la semana pasada.

El desarme de Lebac fue exitoso gracias a un abanico de medidas que armó el Gobierno y un trabajo conjunto del Ministerio de Hacienda y el Banco Central. A ello se sumaron las noticias sobre un avance en las negociaciones entre el Fondo y la Argentina.