El dólar avanzó en la rueda en la que se redujo a la mitad el monto subastado

El dólar minorista avanzó hoy 10 centavos en las pantallas del Banco Nación (BNA) y terminó la primera rueda de la semana en los 27,90 pesos.

En el mercado mayorista, la divisa recortó la suba inicial de 18 centavos que lo llevó a tocar un techo de $ 27,45 en el MULC, para finalizar la rueda a $ 27,33, 8 centavos arriba.

En el promedio que realiza el Banco Central (BCRA) la divisa sumó 4 centavos hasta los $ 28,04.

El dólar blue operaba en tanto a $ 28,10.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 434,898 millones, mientras que en futuros MAE se negociaron u$s 5,10 millones.

"El mercado local operó con un suave cambio de tendencia que pareció responder más a factores externos que a los puramente locales, en un contexto internacional que mostró a la moneda norteamericana con ganancias frente a otras divisas internacionales", analizó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Desde ABC Mercado de Cambios, comentaron que "al bajar Hacienda la oferta del volumen de ventas diarias de dólares, los operadores creyeron que la demanda iba a predominar, pero eso no sucedió y el mercado de cambios volvió a mostrar un cierto equilibrio".

Desde hoy, el Banco Central (BCRA) licitará solo u$s 50 millones en las subastas que realiza cada mediodía por cuenta y orden del Ministerio de Hacienda. La semana pasada, la cartera que dirige Nicolás Dujovne anunció su decisión de reducir el monto que coloca cada el mediodía en el mercado.

La autoridad monetaria informó que subastó hoy por cuenta y orden del Ministerio de Hacienda u$s 50 millones con un promedio de corte de $ 27,39 y un precio mínimo adjudicado de $ 27,38.

Las primeras tres ruedas pasó de u$s 100 millones a u$s 75 millones y hoy la suma quedará finalmente en u$s 50 millones.