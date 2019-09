El dólar avanzó a $ 58,21 pero pierde $ 3,50 esta semana: hoy no intervino el Central

El dólar mostró un suave avance de 15 centavos en el promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) al colocarse en $ 58,21.

Sin embargo, el billete se mantuvo clavado en los $ 57 en las pantallas del Banco Nación (BNA), misma tendencia que mostró en el mercado mayorista donde terminó apenas 1 centavo arriba a $ 56,01.

De esta forma, el billete pierde en promedio $ 3,50 en lo que va de la semana.

Un dato de la rueda fue que hoy no se detectó la participación del Banco Central (BCRA) en el mercado de cambios. Tanto martes como miércoles la entidad intervino con ventas en contado sin subasta. Según cálculos de mercado, ya que la entidad no informa las mismas, habrían sido sendas colocaciones que rondarían los u$s 50 millones.

"Realmente no hizo falta que entrara el Central, ya que de contado solo se operaron u$s 125 millones genuinos y con los pases para mañana sumados de u$s 116 millones el total fue -incluido operaciones MEP por u$s 56 millones- se completaron operaciones por un total de u$s 423 millones con una caída respecto de ayer de 5%", señalaron desde ABC Mercado de Cambios.

Las primeras operaciones en el MULC se pactaron recién una hora después de iniciada la rueda y el monto negociado volvió a mostrarse muy por debajo de los niveles previos a las PASO. El volumen operado en el segmento de contado u$s 423,343 millones.

"El mercado encuentra un relativo equilibrio dentro de la zona de $ 56,01 y $ 56,05. Sin presencia del BCRA", afirmó Gustavo Quintana de PR Cambios.

El dólar blue se movió en los $ 59.