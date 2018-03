El dólar minorista avanzó a $ 14,93, pero el mayorista volvió a bajar

El dólar recortó la suba inicial y cerró dos centavos arriba a $ 14,93, luego de haber tocado los $ 14,96, según el promedio de la City que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar Banco Nación (BNA) perdió 10 centavos hasta los $ 14,80, mientras que el mayorista también retrocedió al bajar 8 centavos y terminar a $ 14,60, luego de tocar los $ 14,75 en la apertura.

De esta forma anotó su tercera baja consecutiva, con lo que anota 19 centavos de caída.

El dólar blue operaba en tanto con tendencia en baja a $ 14,98.

El volumen operado fue un poco menor al del resto de la semana, al alcanzar los u$s 390,728 millones en contado y u$s 52 millones en futuros del MAE.

Ayer, el dólar minorista profundizó la baja al perder 12 centavos. En las ruedas de lunes y martes el Central compró u$s 136 millones en dos días en los que el monto operado no bajó de los u$s 400 millones.

La entidad mantuvo también las tasas de Lebac en un 38%, y la demanda minorista se multiplicó por cuatro.

Cada vez más pequeños inversores se vuelcan a las Lebac, ante un dólar casi paralizado y plazos fijos cuyas tasas no rinden mucho más allá del 28%.