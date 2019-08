El dólar avanza a $ 58 y el BCRA ya vendió reservas por u$s 84 millones

El dólar minorista operaba con una suba de $ 1 y operaba en los $ 58 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El dólar mayorista mostraba un comportamiento similar y ganaba 56 centavos a $ 55,56, tras tocar los $ 56,70 en el arranque, y tras sendas conferencias de prensa que brindaron esta mañana el flamante titular de Hacienda, Hernán Lacunza y el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris.

El titular de la autoridad monetaria aseguró que existe "consenso" respecto a que el tipo de cambio "es competitivo", destacó que la entidad "seguirá interviniendo en el mercado si así lo requiere" y remarcó que tras el salto del dólar el proceso desinflacionario se frenó.

En este sentido, el BCRA vendió u$s 50 millones en el arranque de la rueda a un precio promedio adjudicado de $ 55.6037, siendo el mínimo precio adjudicado de 55.5020. A las 11.30 anunció otra subasta por u$s 50 millones en contado de las que colocó apenas u$s 34 millones a $ 55.5596 precio promedio, siendo el mínimo adjudicado de $ 55.488.

De esta forma, la enidad lleva vendidos u$s 84 millones de reservas y realizaría una tercera subasta por otros u$s 50 millones, a lo que restan los u$s 60 millones diarios que coloca por cuenta y orden del BCRA.

De esta forma, el peso argentino se depreciaba 1,37% y se transformaba en la moneda emergente de peor desempeño.

El dólar blue se movía en los $ 59.

"Somos concientes que la incertidumbre actual genera angustia en la población. La estabilidad para el período electoral y posterior al 10 de diciembre es nuestro objetivo para los activos argentinos", destacó Sandleris en confenrencia de prensa.

"Seguiremos interviniendo en el mercado cambiario si así se lo require", destacó.

Santiago López Alfaro de Delphos, consideró que tras las conferencias quedó claro que "se buscará sostener la cotización del dólar en un rango entre $ 55 y $ 60, apelando al clásico instrumental del BCRA, que inclute ventas de dólares controladas, absorción de pesos y regulaciones específicas para contender la demanda".

Reconoció que hubo "pocas precisiones", como por ejemplo faltaron "detalles de la capacidad de acción del BCRA".

"Las conferencias dejaron sabor a poco. Buenas intenciones pero escasas medidas. Se confirmó el rumbo fiscal, monetario y cambiario pero ahora se busca el apoyo político de la oposición y conservar el sustento del FMI", remarcó.

Pronosticó que los "activos financieros seguirán muy presionados por la delicada posición técnica" y los bonistas "podrían no recibir con buenos ojos la defensa del tipo de cambio en ese rango si implica un gran sacrificio".