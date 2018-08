El dólar asimiló las medidas del Banco Central y cedió 30 centavos a $30,38

El mercado procesó las medidas adoptadas por el Gobierno el lunes, como la ventas de reservas y la suba de la tasa de referencia, y el dólar billete retrocedió ayer 30 centavos hasta quedar a $ 30,38. En el segmento mayorista la baja fue similar, 31 centavos, un descenso que lo dejó en $29,61.

El debut de la subasta del Banco Central (BCRA) por u$s 500 millones marcó la jornada, pero el efecto fue puramente psicológico.

"Luego de la fuerte suba de ayer, el dólar mayorista retrocedió por efecto de la implementación de las medidas anunciadas por las autoridades económicas. Sin la tensión ni el nerviosismo verificados en la sesión previa", describió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio, al mismo tiempo que detalló que el dólar sufrió "fuertes fluctuaciones y cambios de tendencia que potenciaron movimientos alcistas y descendentes en un escenario influido por la reaparición del Banco Central con la subasta de divisas".

Es que desde antes de que comenzara la subasta apenas se habían concretado operaciones, y para cuando el Central empezó a entregar dólares los inversores se encontraron con que solo vendieron u$s 200 millones. Ante la desilusión, el mercado de cambios se recalentó y el mayorista se disparó. Los corredores explicaron que los bancos se habían "hechos los vivos" y varios "pusieron precios muy bajos", de manera que el Central no quiso "regalar" sus reservas "y los dejó afuera". Ya sobre el final de la rueda, como el máximo intradiario de $ 29,95 se alcanzó con poco volumen, en solo cuatro operaciones el precio cayó, y en los últimos segundo el cierre se fijó en $ 29,61.

Al respecto, el operador y apoderado de Oubiña Cambios, Claudio García, señaló: "La rueda arrancó operando un poco para abajo, fue hasta $ 29,20, pero rebotó tras la licitación. Todos pensaban que después de la subasta íbamos a ver al menos una leve caída, pero le sacaron nada más que u$s 200 millones, y parece que se quedaron cortos porque el dólar volvió a subir".

De hecho, en la City se especula con que los u$s 300 millones que no se entregaron ayer se agreguen a la subasta de u$s 500 millones de hoy, sin embargo no hubo comunicado oficial que lo confirmara. "Probablemente lo hagan si ven que el mercado tira mucho para arriba. No es lo que ha hecho habitualmente, pero todo depende de como vean el desarrollo del mercado. Además, mañana van a estar disponibles los pesos de los que no renovaron lebac", remarcó Quintana.