El dólar arranca estable a $ 57 en las pantallas del Banco Nación

El dólar minorista comenzó la rueda estable en los $ 57 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

En el mercado mayorista del MULC el billete operaba en los $ 55,05, apenas 3 centavos por encima del cierre de ayer.

Ayer, el Banco Central (BCRA) vendió reservas por u$s 94 millones para mantener el dólar a raya, por lo que en lo que va de la semana ya utilizó u$s 206 millones, que se suman a los u$s 503 millones que vendió la semana pasada para frenar el precio, que llegó a tocar los $ 63 tras las PASO.

El BCRA ofrecerá al mercado Leliq por $ 240.000 millones, en un día con vencimientos por $ 272.685 millones.

El dólar blue se movía en los $ 58,50.