El dólar no detiene su escalada: cerró la semana con alza de 18 centavos y quedó a un paso de los $ 15 La sostenida demanda de divisas volvió a presionar al mercado y el billete cerró en u$s 14,95 para la venta. Pese a que en los últimos minutos algunos exportadores se tentaron en liquidar, no fue suficiente para saciar la sed de los operadores.