El dólar amagó con subir: lo frenaron ventas del BCRA en contado, bancos amigos y exportadores

El dólar amagó con subir pero el Banco Central (BCRA) neutralizó la tendencia con ventas en contado, algo que no hacía desde que la Argentina firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A ello se sumaron ventas de los denominados "bancos amigos" y operadores coincidieron en que también hubo ventas de exportadores "vendiendo a la par y mismo calor que el BCRA".

El dólar minorista borró la suba inicial de $ 1 y terminó sin cambios a $ 57 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El dólar mayorista termino a $ 55,98, dos centavos abajo.

La novedad de la rueda fue que el Central vendió en contado y no a través del sistema de subastas que se vio obligado a adoptar desde el acuerdo con el FMI. También se registraban ventas de "bancos amigos".

"No anuncian subastas, interviene de forma directa. Hasta las 13 habría colocado unos u$s 30 millones", confió un operador a El Cronista y otro estimó que el BCRA habría colocado unos u$s 180 millones.