El dólar ahorro subió y abundaron los rechazos para adquirir el cupo de octubre

Empezó el mes y con ello se reabrió e el cupo para comprar u$s 200. Sin embargo octubre arrancó con nuevas restricciones para adquirir divisas lo que llevó a más de la mitad de los intentos por comprar moneda extranjera fueran rechazados.

Es que al súper cepo anunciado a mediados de septiembre se sumó ahora la decisión de que empleados de las empresas que solicitaron el ATP no puedan acceder al mercado de cambios, lo que alcanzaría a u$s 5 millones de personas.

El dólar blue se mantuvo sin cambios en los $ 147, luego de terminar septiembre con un avance de $ 12. El dólar mayorista sumó 7 centavos y trepó así a los $ 76,25.

El volumen negociado en el segmento de contado fue alto de u$s 317,346 millones, mientras que en futuros MAE se anotaron negocios por u$s 288,900 millones.

"Banco Central se mantuvo activo en los distintos segmentos del mercado, incluyendo los plazos más inmediatos de los mercados de futuros", remarcó Gustavo Quintana de PR Cambios.

El promedio entre bancos que realiza el BCRA subió a $ 80,80, lo que sumado al 30% del impuesto PAÍS más el 35% de retenciones por Ganancias, colocó al dólar ahorro en los $ 133,32, un avance de 30 centavos.

"Hay más rechazos que aceptaciones. Más de la mitad de los clientes que prueba comprar por homebankin no puede hacer", señalaron desde una entidad.

Esto se debe a que por las restrucciones impuestas por el Gobierno el espectro de personas que pueden acceder al dólar ahorro se achicó.

Las cotizaciones financieras operaban mixtas. El dólar MEP cotizaba $ 138,67 (-0,1%), mientras que el contado con liqui perdía (+0,3%) hasta los $ 146,15.

De esta forma, el Gobierno cierra aún más el grifo ante el fuerte drenaje que muestras las reservas, que se hundieron u$s 370 millones este miércoles y anotaron así su mayor caída diaria en el año.

Desde los bancos sostienen que la idea es eliminar el dólar ahorro sin formalmente decirlo. Las entidades pronostican que desde octubre solamente el 10% de los que compraron dólar ahorro en septiembre podrán volver a hacerlo. Estiman que 5 millones de personas adquirieron u$s 1000 millones en septiembre, y calculan que 500.000 estarán en condiciones de hacerlo el próximo mes, por un total de u$s 100 millones.

El dólar minorista sumó 25 centavos hasta los $ 80,25 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Fuentes privadas del mercado estimaron que el Banco Central vendió reservas por unos u$s 25 millones, que se suman a los u$s 50 millones del miércoles, u$s 30 millones del martes y u$s 60 del lunes.

El peso argentino se depreció (-0,09%) en un día de mayoría de números rojos para las monedas de la región.