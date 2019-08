El dólar acotó la suba a $ 8 y quedó en los $ 55 a fuerza de tasas y venta de reservas

El dólar acotó la fuerte suba inicial que lo llevó a superar los 60 pesos en el inicio de la rueda, aunque cerró con un alza de $ 8 promedio y terminó en los $ 55 en las pantallas del Banco Nación.

De esta forma, el mercado respondió a la dura derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones PASO, en las que el Frente de Todos llegó a superar el 45%.

El dólar mayorista terminó en los $ 53, $ 7,70 por encima del pasado viernes en el mercado mayorista del MULC, aunque llegó a tocar un techo de $ 60 en la rueda.

La mano del Central en el mercado

El Banco Central subastó u$s 30 millones a cuenta y orden de Hacienda, de los u$s 60 millones diarios, pero después licitó por su cuenta u$s 50 millones de reservas, que adjudicó en su totalidad. El precio promedio fue de $ 55.4310, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 55.

A las 14, la autoridad monetaria volvió a licitar otro bloque de u$s 50 millones de reservas. El precio promedio adjudicado se ubicó en $ 54.7550, siendo el mínimo precio $ 54.5000.

De esta forma, la entidad que dirige Guido Sandleris licitó u$s 100 millones de reservas, por primera vez en su gestión.

"El mercado cambiario está álgido, con poco volumen de negocios y precios que se acomodaron en $ 60 y obligaron al Central a salir a vender", preció Gustavo Quintana de PR Cambios.

El peso argentinos era lejos la peor moneda emergente con una depreciación del 20,15%.

"Es una locura que el Central no marque la cancha. Se necesita un Central marcando precio, sin importar que el orígen sea político", analizó Christian Buteler.

La mayoría de las web de los bancos mostraron problemas de ingreso o para la compra de billetes, algunas de las que se solucionarion a lo largo de la rueda.

El viernes, el minorista cerró a $ 46,55% según el promedio que realiza el Banco Central, mientras que el mayorista se había colocado en los $ 46,20.

El peso argentino fue por lejos la peor moneda emergente