El dólar abre sin histeria, pese al sabor amargo del canje de Lebac por Letes

Tal como se preveía, tras el magro resultado que tuvo el canje de Lebac por Letes impulsado por el Gobierno el dolar mayorista que suele marcar el pulso de lo que pasará con la divisa oficial durante la rueda abrió con un alza de siete centavos, ubicándose a $ 28,12 desde los $ 28,05 con los que cerró ayer. Por su parte el oficial, según los datos relevados por el Banco Central, se ubica a $ 28,76 para la venta, un centavo por encima del cierre anterior.

Ayer, mientras el mercado se mostraba expectante al resultado de la operación con la que el Gobierno, el dolar minorista cedió 10 centavos en $ 28,50 unidades para la venta en las pantallas del Banco Nacion. Según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA) sobre distintas entidades financieras, el dólar cerró a $ 28,75, tres centavos por debajo de de su cierre previo.

En la misma tendencia, dólar mayorista registró una leve baja. Terminó la rueda a $ 28,05 unidades para la venta, apenas 2 centavos debajo del cierre del miércoles.

"En realidad sube algo por ahora, pero con poco volumen", comentó Gustavo Quitana, de PR Corredores de Cambio, media hora después del comienzo de la jornada cambiaria. Para el operador, "el mercado tiene un desarrollo firme, pero tranquilo. Y sin histeria compradora".

Sin embargo, más allá de cómo se desarrolle hoy la rueda, no son pocos los analistas que advirtieron que más allá de la baja de ayer, la tendencia del dólar es alcista.

Las últimas ruedas se caracterizaron por una cotización con rumbo sinuoso y la sesión de ayer no fue la excepción. Según Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios, "los precios exhibieron una marcada amplitud entre máximos y mínimos", lo que reflejó "la extensión del movimiento" a lo largo de toda la sesión.

De Lebac a Letes

"Probablemente suba el dólar. No fueron buenas noticias", resumió ayer en off una fuente de una mesa de dinero. En tanto, Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios, dijo que los casi u$s 300 millones que pasaron de Lebac a Letes "fue bastante poco", y que "habrá que ver qué pasa con el vencimiento" de Lebac este mes. "En teoría, mañana (por hoy) habría menos oferta, porque la oferta de los últimos días iba para las Letes. Tendría que arrancar algo para arriba", opinó García.

El esperado canje de Lebac por Letras del Tesoro (Letes) en dólares no atrajo a muchos inversores. Aunque el Ministerio de Hacienda y Finanzas convalidó una tasa de 5,5% para colocar u$s 422 millones en Letes a 379 días (con vencimiento el 26 de julio de 2019), solo pudo rescatar Lebac por $ 8268 millones, es decir, el 0,78% del stock.

En total, el Tesoro recibió 6323 órdenes de compra por u$s 481 millones pero adjudicó u$s 422 millones. El 30% de esas Letes fue suscripto en efectivo (pesos o dólares), mientras que el 70% se canjeó por Lebac. Fueron u$s 295 millones que convertidos al tipo de cambio de suscripción de $ 28,03 (fijado por el tipo de cambio “A” 3500 del miércoles), representan $ 8268 millones. Esto significó el 0,78% de las Lebac, que suman $ 1.058.000 millones.

Del total de Lebac que se canjearon, el 51% ($ 4217 millones) correspondió a las letras que vencen este mes. Un 28% ($ 2315 millones) se cambió por Lebac a agosto. Por su parte, las letras a septiembre y octubre representaron el 1% y el 18% del canje, con $ 83 y $ 1550 millones, respectivamente. En todos los casos, el intercambio se hizo a tasas de mercado.