El día que Macri le puso un techo al dólar

La vida no se trata de maximizar todo, hay que dar luz, espacio, forma, serenidad y alegría. ¿Vendrá una nueva etapa en el mercado? Las grandes mesas de dinero del microcentro no lo dudan: hubo una orden del presidente Macri para frenar el dólar en $16.

En clave ortodoxa, éste fue el mensaje que telefónicamente le habría bajado el titular del Poder Ejecutivo al presidente del Banco Central. Acto seguido, el propio Sturzenegger decidió subir las tasas en forma violenta a niveles de 37% en el tramo más corto de las letras de la entidad monetaria y colocar órdenes de venta de u$s 500 millones, las más altas hasta ahora.



El efecto fue inmediato en el mercado cambiario ya que el tipo de cambio retrocedió algunos centavos e inició un camino de reversión. ¿El costo? El reto de Macri, más reservas sacrificadas, costo cuasi-fiscal, tensión cambiaria y ahorristas desorientados que no ven las tasas atractivas mientras la inflación supera el 30% anual y la devaluación hizo tiempo record para superar los $ 16.



El dato se completa con el siguiente pronóstico: el Banco Central deberá navegar las próximas cuatro semanas a fuerza de tasas de interés elevadas y ventas firmes en el mercado mientras se espera la llegada del trimestre del oro, con los dólares del agro. Para ello, deberá tener en cuenta los $ 70.000 millones que deberá emitir para pagar los contratos de dólar futuro y los u$s 240.000 millones en letras que habrá que renovar en marzo con altas tasas.



Si el mercado no suele tener un buen olfato político, la política sí, muchas veces, suele adelantarse a los escenarios críticos en materia económica. Que el dólar haya saltado de $9 a $16 es un dato que no pasa desapercibido para aquellos que profesan gradualismo como el ministro Prat Gay. El funcionario es consciente que hay un sector del equipo económico que no coincide con sus tiempos y que pide shock, es decir, más devaluación para alcanzar un tipo de cambio de equilibrio.



La visión panglosiana de esperar ingreso de dólares con magras condiciones de inflación pone inquietos a los escépticos que ven difícil el ingreso de u$s 25.000 millones para compensar en parte e déficit fiscal e inhibir así la necesidad de emisión monetaria. En rigor, calcular que la emisión será de $ 160.000 millones. De la misma forma, los cruces entre el ala de Sturzenegger y aquellos que consideran como mala praxis su gestión están a la orden del día. ¿Dejar de lado las metas de inflación?