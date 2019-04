El detrás de escena del dólar: por qué son las alzas y bajas del billete

El mercado de cambio es muy estacional, tanto en el año como mes a mes. No es lo mismo la demanda a finales de mes y las dos primeras ruedas del año, que operar a mitad de mes. Como no es lo mismo el mercado en la segunda quincena de junio y de diciembre, que durante enero, abril o mayo. Conocer estos detalles explican mucho del comportamiento de su precio.

Históricamente las corridas fueron a finales o principio de mes, principalmente durante tres meses, marzo, junio y diciembre. Esto se explica porque son los meses con menor oferta y mayor demanda, porque los ciclos de cosecha.

En la última mini corrida que experimentó el mercado, se dio durante marzo, mes de transición entre la cosecha gruesa y final, y focalizado en las últimos días del mes, cuando los bancos se abastecen para suministrarle dólares a los ahorristas y empresas, que son la principal demanda de dólares luego de los importadores.

Mantener bajo el dólar, una preocupación del Gobierno antes de las elecciones

El manejo de los bancos de la demanda de dinero de moneda extranjera hace que días previos a un aumento en la demanda se hagan de posiciones en dólares para abastecer a las sucursales. La reglamentación que regula es la que trata sobre posición global neta de moneda extranjera sección 2, donde se explica el alcance y el cumplimiento de la normativa, es mensual tanto en la posición global neta negativa como la posición global neta positiva.

Los bancos tienen una demanda diaria no financiera que fluctúa entre u$s 80 y u$s 100 millones en neto teniendo presente que los ahorristas también venden y con esos dólares abastecen a los que compran, como el cumplimiento de la normativa es mensual, puede haber días en los que se encuentran por encima de la normativa, pero como tienen tiempo para acomodarse, los dólares que no son demandados por los ahorristas luego son devueltos a mercado. Estos movimientos que ocurren todos las transiciones de mes explican las sobre-reacciones cambiarias y la autoridad monetaria debería tenerlos en consideración, mas si se tuvo semanas previas una volatilidad alta.

“Cuando se observa el neto de equilibrio cambiario, no se encuentra motivo para preocupación, dado que la balanza cambiaria mensual del BCRA esta equilibrada o es superavitaria, a diferencia del año pasado cuando se tenía un deficit mensual de entre u$s 3500 y u$s 4000 millones”, advirtIó Mauro Mazza, de Bull Market Brokers.

Por lo tanto, sostiene que los problemas en el mercado de cambio no es por una excesiva demanda o un colapso en la oferta, sino operativos, vinculados más a la estructura de mercado de operaciones, trading room, más que al mercado cambiario en sí.

Por ejemplo, durante marzo con solo u$s 75 millones, el tipo de cambio subió en 5 ruedas un total de $ 4, y esto se debe a la regulación que impide a los bancos poder hacer trading con dólares, una herencia que el peronismo gestó y que Sturzzeneger utilizó en mayo de 2018. “Malas regulaciones ayudaron a generar volatilidad”, señaló Mazza.

El gerente de Productos Cambiarios de una de las entidades líderes reveló que la venta minorista no es la que hace mover el valor del billete: “No es representativa, los bancos compran dólares en la medida en que sea rentable, sino hoy ponen la plata en Leliq​​​​​. Todos los días te fijás que tengas el nivel de stock, pero no te posicionás en billetes porque tendrías los dólares parados, que no te conviene, por lo que vas viendo todos los días tu posición”

Agregó que el mercado minorista es tan pequeño en las últimas corridas ni participó: “Con volumen bajo de ventas, el minorista sigue al rebaño, se manejan por capitales que entran y salen y juegan con la incertidumbre y expectativa de lo que puede pasar en el gobierno. Hoy el mayor volumen es de capitales especulativos, grandes capitales del exterior, es la especulación la que domina”, conesó.