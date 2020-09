El desplome de los bonos le pega a la deuda argentina: ¿vuelve a ser carnada para fondos buitre?

La caída de los bonos argentinos provoca que los mismos evidencien una suba en su tasa de interés. Tras el acuerdo de la deuda se definió que la misma iba a ser valuada al 10%. Sin embargo, dicho objetivo no se alcanzó en ningún momento y hoy los bonos cotizan en niveles de 14%. A esto se suma que las paridades de los bonos vuelven a caer a niveles de 40%.

Estas son tasas en los que los fondos buitres comienzan a intervenir en el mercado. Algunos analistas creen que podríamos comenzar a ver nuevamente a estos actores, sin embargo, otros entienden que, por la nueva estructura de bonos, aún es prematuro esperar que reingresen estos fondos.

Los bonos argentinos acumulan pérdidas de hasta 16% desde que nacieron hasta la actualidad. El Global 2029 cae 14% desde su nacimiento, el Global 2030 15%, el Global 2035 16,1%. Este derrape en los precios de los bonos hizo que las tasas de los mismos se desplacen fuertemente al alza. Pasaron de rendir 11,5% a niveles actuales de 13,5% y hasta 14%. Además, la pendiente de la curva se invirtió, lo cual refleja síntomas de debilidad y falta de confianza en los inversores, aun con la reestructuración de la deuda recién realizada y con los vencimientos de deuda extendidos en el tiempo.

La pérdida de confianza de los inversores en relación a lo activos argentinos estuvo relacionada en las últimas horas por la dinámica negativa de las reservas y de las medidas implementadas por el Banco Central (BCRA) para contener la sangría de dólares. En ese sentido, la noticia que las ONs privadas fue una muy mala sernoticia para la deuda privada así como también para la deuda soberana. Se generó un selloff en todos los activos de renta fija locales, empujando al alza a las tasas, llevándolas a niveles de “tasas buitre”.

Los analistas de Delphos Investmente señalaron que las nuevas normas sobre la deuda corporativa que podrían ser reestructuradas fue un balde de agua fría.

“Se trata de un activo que había sido puesto en el radar de algunos fondos globales, como una clara apuesta para obtener retornos "evitando el riesgo soberano argentino". Todo esto precipitó órdenes de ventas en un mercado muy chico, sin argumentos para que los compradores aparezcan hasta ver tasas "buitres". Parece que ya empezamos a encontrar dichos niveles de tasas”, dijeron.

Adicionalmente, creen que a estas tasas de interés de los bonos pueden comenzar a aparecer los fondos de distress en acción en el mercado local.

“Luego de la actual caída en la renta fija, vemos que los bonos soberanos ley local se estacionaron en rendimientos promedios en torno a 13,5%, mientras que los bonos de ley extranjera en 13%. De esta forma, casi no queda margen para mayor caída si tomamos como referencia las tasas que fueron descontando los bonos viejos durante el período de renegociación de la deuda, donde alcanzaron valores de 14 y 13,5% respectivamente. Hay niveles en el que los Hedge Funds y fondos "buitres" comienzan a buscar papeles, y parece que nos encontramos cerca”, dijeron desde Delphos.

Un operador de bonos de un banco local sostuvo que no necesariamente deben entrar fondos buitre pero si fondos que buscan activos en distress: “El fondo buitre va a buscar activos de deuda que están a punto de defaultear. Con la reestructuración de deuda recién implementada, no veo que estén los buitres queriendo comprar Argentina. Sin embargo, a estos precios si aparecen fondos de distress o Hedge Funds que buscan invertir en activos de altísimo rendimiento. Las tasas de los bonos nos colocan en un target para esa clase de inversores. El mercado podría estar descontando un default en 5 años y creo que si se mantienen las tasas en estos niveles uno o un año y medio mas, los fondos buitre recién allí podrían comenzar a acumular deuda local”, estimó el trader

Con una misma visión, Mauro Mazza, research de Bull Market Brokers sostuvo que a estos precios existe el riesgo de que a estas paridades puedan comenzar a armar posición más que fondos litigantes, fondos especializados en stress, los que se llaman los distressed funds.

“Los fondos litigantes compran con paridades debajo del 40%, especialmente en torno a 30% y 35%, y cuando están en un proceso de reestructuración inminente. Por la maturity de los bonos actuales y forma de amortización de pago, no van a estar en estas plazas hasta 2024. Pero el problema de los distressed funds, es que le ponen un techo al recupero, no es gente que se quede a maturity, probablemente con paridades del 60% a 65% comiencen a hacer un desarme. Acá lo importante es que el BCRA, principal tenedor, no venda su tenencia, porque juega en contra de la estrategia del gobierno de acomodar la curva. Mientras esa amenaza exista, no podrá acomodarse los rendimientos”, dijo Mazza..

Analizando el flujo de bonos

Por otro lado, otros analistas remarcan que resulta prematuro ver a esta clase de fondos actuar debido a que la estructura de vencimientos de los nuevos bonos no les resulta atractivo para estos inversores.

Juan Guma, research de Capital Market Argentina sostuvo que el programa de pagos es poco exigente y que todavía falta para que veamos fondos buitre entrar al mercado.

“Creo que todavía falta. El fondo buitre se caracteriza por eventos de mucho estrés y cuando un evento de crédito es más inminente. En este momento, por cómo están dado los flujos futuros de los bonos, hay baja probabilidad de default. Eso en todo caso podría llegar a verse algún riesgo de evento crediticio dentro de los próximos 4 a 5 años. De hecho creo que el mercado este priceando ese escenario”, dijo Guma.

Con una visión similar, Francisco Mattig, estratega de renta fija de Consultatio cree que todavía falta para que los fondos buitre comiencen a comprar bonos argentinos.

“Creo que no todavía para que veamos a los fondos buitre en acción en el mercado local. Los bonos soberanos todavía cotizan por tasas y, además, para el evento de default todavía va a falta mucho. Pensar que el año que viene solo vencen u$s 150 millones. Además, todavía hay un programa con el FMI por delante. Creo que esa posibilidad no está cerca”, comentó Mattig.