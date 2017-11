El dato de actividad de septiembre restó entusiastas de los cupones atados al PBI

El dato adelantado de actividad económica del mes de septiembre, publicado ayer por el Indec, desinfló el entusiasmo de los inversores que apuestan por los cupones atados al PBI, los warrants que pagan renta si la economía supera un nivel de expansión fijado de antemano. La actividad se expandió en septiembre, pero no lo suficiente como para disparar un pago, lo que se suma a las dudas que todavía existen entre los inversores respecto al cambio de año base a partir del cual se estima la renta de estos vehículos. Ayer los cupones cayeron hasta 5% en el mercado local.

El Indec publicó ayer su Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre (ver página 7 del diario). Según el indicador, la actividad económica avanzó un 3,8% interanual en septiembre, un dato menor a lo esperado por los analistas. Un sondeo realizado por Reuters entre especialistas proyectaba una mejora promedio de un 5,2% interanual. En términos desestacionalizados, el EMAE subió un 0,1% con respecto al mes previo.

La publicación coincidió con un día bajista para los cupones. El cupón en dólares, ley Nueva York, perdió 5% ayer en el mercado local. El cupón en pesos cayó 3,72%, la versión en euros retrocedió 2,08% y el cupón en dólares ley local bajó 1,73%.

Ayer, operadores asociaban la caída a que el dato adelantado de PBI (los pagos del cupón no se rigen por el EMAE, sino por el dato oficial posterior) hacía más difícil apostar porque la actividad económica supere este año el nivel necesario para gatillar un pago a fines del año próximo.

Los cupones pagan el 5% del exceso del PBI sobre un caso base prefijado, que va variando año a año y que para 2017 está en el 3%.

"El dato es negativo. Así las cosas, quedás bastante más exigido en los último 3 meses del año. Antes de esto necesitabas 0,35% promedio de crecimiento mensual para romper el 3% anual, ahora 0,60% mes a mes promedio", dijo un operador de un banco.

"Para mi no va a haber un repunte mucho mayor porque empezamos a compararnos con meses que no fueron tan malos del año pasado, con lo cual mi visión es que no alcanza para disparar al pago. Pero va a estar muy cerca", dijo Christian Buteler, analista financiero.

La apuesta es muy fina, coincidían ayer sus colegas. El Relevamiento de Expectativas de Mercado que hace mensualmente el Banco Central muestra que la mediana de las expectativas está en el 2,9% de crecimiento anual.

"Está finito el partido se define en el minuto 90", dijo Juan Pablo Vera, de Tavelli y Cia.

Pero la preocupación de los inversores no es solamente esa, ya que además de definir si el crecimiento es suficiente para el pago está pendiente la definición de el cambio de base a partir de la que se calculan los pagos. "Lo más relevante es la definición del año base, que está estipulado que se defina el 1´ de noviembre del año siguiente en que se dispara el pago. Si fijan la base 2004 directamente se vuelve casi nulo el resultado, si fijan la base 2012 el rendimiento es considerable, hay mucha incertidumbre en ese sentido", dijo Vera.

Con la base 2004, una hipotética expansión del PBI del 3,6 % pagaría u$s 10 por cada cupón que ayer rondaba los u$s 11, según cálculos que ayer hacían en el mercado. A mismo nivel de crecimiento, pero con la base 2012, el pago sería de u$s 4,7 por cada cupón.