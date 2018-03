u$s 400 millones

Lo que saldrá a buscar al mercado hoy Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), con un bono a 10 años. La compañía que controla Eduardo Eurnekian destinará los fondos a la cancelación de pasivos y la realización de obras en sus terminales aeroportuarias



u$s 300 millones

Lo que emitirá el Banco Supervielle en Obligaciones Negociables a tasa variable por hasta un valor en pesos equivalente a u$s 300 millones. El vencimiento podrá ser a 3 años y medio, 4 o 5 años



u$s 300 millones

Lo que buscará el Macro con un bono de similares características al de Banco Supervielle