u$s 22.000 millones

Es la inversión anual de los fondos destinados a Latam. La Argentina podría captar entre 3 y 8%, con lo cual ingresarían entre u$s 660 y u$s 1760 millones. Por otra parte, los fondos dedicados a emergentes tienen u$s 511.000 millones. De ese total, Raymond James prevé que destinarán a Argentina entre el 0,5 y el 1,5%, entre u$s 2.555 y u$s 7.665 millones anuales