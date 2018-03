u$s 29.537 millones

Fue el cierre de las arcas ayer, lo que representa un incremento de u$s 79 millones respecto al día hábil anterior. Según informó el BCRA, la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo positivo. Las arcas están a punto de superar la barrera psicológica de los u$s 30.000 millones