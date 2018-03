u$s 424 millones

Fue el monto operado ayer en los dos mercados mayoristas sumados, el Mercado Abierto Electrónico y el Mercado Electrónico de Cambio.



u$s 29.538 millones

Es el nivel al que cerraron ayer las reservas del Banco Central. Ganaron u$s 136 millones en la rueda de ayer, más que nada por compras oficiales.