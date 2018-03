u$s 1,13

Fue el cierre del euro ayer, en una rueda en la que la divisa estadounidense descendió a mínimos en más de una semana frente a la moneda común. El euro se apreció casi un 1%, y sobre el final tocó los u$s 1,1302, superando la marca de u$s 1,13 por primera vez en 11 días. El discurso más moderado de Janet Yellen, presidenta de la Fed, golpeó al dólar al retrasar las expectativas de nuevas nuevas alzas de tasas