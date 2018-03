u$s 28.027 millones

Fue el cierre provisorio de las arcas del BCRA.

Son u$s 114 millones menos que el viernes. Según el organismo, "la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo por

u$s 58 millones". También anunció pagos a organismos internacionales por

u$s 15 millones y un pago por operaciones cursadas a través de SML por

u$s 1 millón