u$s 4.650 millones

Es el monto que acordó pagar la Argentina en efectivo a Singer, Bracebridge Capital y otros dos fondos de cobertura, acuerdo que aún debe ser aprobado por el Congreso. Ese monto incluye u$s 4.400 millones por el 75 por ciento de casi u$s 5.900 millones de los reclamos en Nueva York, así como u$s 235 millones por los reclamos de fuera de esa jurisdicción y parte de las costas legales de los holdouts