u$s 1007 millones

Es lo que pierden las reservas internacionales del Banco Central en lo que va de febrero. Perdieron u$s 112 millones ayer hasta llegar los u$s 29.064 millones. Según datos que publica la entidad, la salida de divisas de “efectivo mínimo” (encajes de depósitos) es la principal explicación de la baja de reservas