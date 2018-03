u$s 362 millones

Fue el volumen operado y representa u$s 100 millones más que antes del cepo. Pero el mercado argentino tiene un volumen muy chico, de menos de u$s 400 millones diarios, contra u$s 5.000 millones del mercado de Colombia, u$s 12.000 millones del mercado chileno y hasta u$s 17.000 millones del de Brasil