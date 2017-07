El crudo escaló posiciones ante promesas de recortes de bombeo

Los precios del petróleo cerró con un significativo aumento gracias al impulso que brindó la promesa de Arabia Saudita de recortar sus exportaciones a partir de agosto, al tiempo que la OPEP llamó a varios de sus miembros a impulsar el cumplimiento con los recortes de bombeo para ayudar a contener la sobreoferta y apuntalar los precios.

El crudo del tipo de referencia West Texas Intermediate (WTI) trepó u$s 1,55, un 3,3 por ciento, a u$s 47,89 el barril de 159 litros en el Nymex.

En Londres, el Brent del Mar del Norte ganó u$s 1,60, un 3,3%, a u$s 50,20. El referencial inglés superó la barrera de los u$s 50 por primera vez desde el 6 de junio.

Ayer, en la ciudad rusa de San Petersburgo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y productores fuera del grupo discutieron una extensión de su acuerdo para reducir la producción en 1,8 millones de barriles por día (bpd) más allá de marzo de 2018 si fuera necesario.

El ministro de Energía saudí, Khalid al-Falih, enfatizó que su país limitará las exportaciones de crudo a 6,6 millones de bpd en agosto, casi 1 millón de bpd debajo de los niveles de hace un año.

Nigeria accedió voluntariamente a unirse al acuerdo al limitar o reducir su producción desde 1,8 millones de bpd una vez que ésta se estabilice en ese nivel.

La OPEP precisó que los inventarios en países industrializados cayeron en 90 millones de barriles en los primeros seis meses del año, pero aún están 250 millones de barriles por encima del promedio de cinco años, que es el nivel al que apunta la OPEP y productores fuera del cártel.

¿Qué pasa con Kuwait?

El gobernador de Kuwait ante la OPEP, Haitham al-Ghais, consideró que es prematuro hablar de recortes adicionales a la producción de petróleo debido a que las señales son positivas tras las medidas implementadas.

Según un informe de la cadena Al-Arabiya, Al-Ghais estimó que la demanda petrolera subiría en 2 millones de barriles por día (bpd) en el segundo semestre del año.

El acuerdo para reducir la producción impulsó los precios del crudo por encima de 58 dólares el barril en enero, pero desde entonces éstos cayeron al rango de entre u$s 45 y u$s 50, ya que los esfuerzos por disminuir los inventarios globales están tomando más de lo esperado en arrojar resultados.