Finanzas y mercados Domingo 15 de Septiembre de 2019

El control de cambios logró moderar la salida de depósitos en dólares

Luego del pico diario de retiros de u$s 1109 millones, las salidas promediaron u$s 200 millones durante la semana pasada. Las reservas siguen cayendo pero se mantuvieron por encima de u$s 50.000 millones.